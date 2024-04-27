今天的她們｜TVB睇好佘詩曼高人氣搶收視　購內地劇黃金時段播？

視后佘詩曼（阿佘）去年憑劇集《新聞女王》再創演藝高峰，紅遍大江南北，而早前其主演的內地劇《今天的她們》開播，同樣大受歡迎，引來不少討論。而據有報導指出，TVB已購買該劇集，並安排在5月6日的黃金時段播出，看來是看準阿佘的高人氣而且又是收視保證，相信屆時會引來追劇潮。

《今天的她們》在內地受歡迎。（《今天的她們》微博圖片）

在劇集《今天的她們》中，阿佘飾演梁清然，是一位獨立自主的新時代女性，無論在生活、工作上都是具有自信地去作決斷，不時展現極具霸氣一面，被不少網民形容為是《新聞女王》2.0，看得大家相當過癮。

而該劇除了她之外，還有兩大主演就是李純、宋軼，她們三人遭遇不同經歷，最終在機緣巧合之下結識成為好朋友，大家在互相了解共同面對挫折的情況下，一起追求更好的理想。因為故事吸引再加上演員演技了得，所以該劇集開播後在騰訊視頻內獲得逾23000熱度，更屢登微博熱搜，話題不斷。

阿佘在劇中相當霸氣。（微博圖片）

由李純、佘詩曼、宋軼共同主演。（《今天的她們》微博圖片）

而在內地方面有關注TVB的博主亦在微博貼文表示《今天的她們》將在5月6日，每逢星期一至五晚9:30PM播放，一共有20集。而翻查資料得知，原本劇集集數有24集，所以TVB剪走了4集，到底是否會在下月播放，有待官方確實。