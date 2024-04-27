洪金寶三代同堂似足餅印　兩孫仔讀國際學校ICS深受星二代歡迎

洪金寶、古天樂（古仔）、任賢齊（小齊）、林峯、劉俊謙、蔡思韵等日前出席電影《九龍城寨之圍城》慈善首映禮，當中洪金寶大仔洪天明與老婆周家蔚帶同大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT）撐場，洪金寶三代同堂，眼大大似足餅印。

大哥大洪金寶繼《殺破狼‧貪狼》後，再與古天樂合作。（葉志明 攝）

洪金寶日前出席電影《九龍城寨之圍城》慈善首映禮（VCG）

大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT）當日身穿校服現身，二人目前就讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS）亦是另一間很受星二代父母歡迎的國際學校，全年學費約11.4萬港元。

孫仔着校服現身！（VCG）

好恩愛！（VCG）

ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，師生亦有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，連圈中有基督教信仰的藝人也慕名而至，毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬和張晉的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、張栢芝的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆就讀於此校。而洪金寶出名錫孫仔錫到燶，曾笑指現今小朋友好幸福，以前俾師父打到飛起的他坦言 #唔敢打孫仔：「我惡少少佢已經唔應我，我咪慘！」當日兩個孫仔更不時抱爺爺，場面溫馨。

幸福！（IG/@janetchowkawai）