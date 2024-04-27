萌探2024｜向佐AI換臉吳鎮宇玩連線　向太揭秘同金像影帝無緣原因

近來在內地曝光率非常之高的吳鎮宇，參與錄製的綜藝節目《萌探2024》近日播出，向太陳嵐在節目中就大爆料，公開他無緣獲得金像影帝的原因，引來不少討論。

吳鎮宇在內地曝光率好高。（《萌探2024》微博圖片）

向佐AI換臉變成吳鎮宇。（向佐微博圖片）

在節目中向佐使用AI換臉技術，成功將自己變成吳鎮宇，像真度非常之高，確是會令人傻傻分不清真假。他更以吳鎮宇的身份打電話給向太，二人連線對話相當有看頭。他大膽地向向太發問，要她作出點評自己在《無間道2》的演出與劉德華主演的《大隻佬》（內地譯名：《大塊頭有大智慧》）哪一位演技比較好？事緣2004年二人同時憑主演電影入圍金像獎最佳男主角，當年吳鎮宇的呼聲非常之高，被大家看好，但最後影帝寶座由劉德華獲得。

向佐使用AI換臉技術將自己變成吳鎮宇。（微博圖片）

當年吳鎮宇呼聲相當高。（影片截圖）

對此，向太沒有正面回應演技問題，反而解釋了他當年沒有奪得影帝的原因，她笑說：「因為呢你只差一個環節，你沒有來我們家，（甚麼意思？）你提了名之後要來我們家坐一坐，吃個飯聊個天，我就會說你這屆是影帝，三個都被我講中，郭富城、李連杰、劉德華 。」原來向太曾連續猜中三次影帝，根本就是影帝預言家。

向太根本是影帝預言家。（微博圖片）

而向佐在講這一番說話時，吳鎮宇亦在現場，令他哭笑不得。事後向太在微博貼文表示：「雖然通話非本人，但你也在現場，可以考慮我的建議，有機會一起合作一部電影。記得帶兒子費曼來我家玩，提名的時候也記得一定要來我家吃飯哦。哈哈，你無語了吧！」