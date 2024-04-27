絲打圍佬｜林奕匡自爆榮升爹哋難以置信　連詩雅大呻懷孕冇得登台

林奕匡昨日（2６日）作客由蝦頭（楊詩敏）及連詩雅（Shiga）主持的的網台節目《絲打圍佬》宣傳新音樂作品，以及分享榮升爸爸的喜悅。他表示：「12月已經知道，（懷孕）嗰陣時應該係五六個星期，最早嗰陣時都唔夠膽相信，係開心，但唔係好激動。」

林奕匡昨日（2６日）上網台節目《絲打圍佬》分享榮升爸爸的喜悅。（影片截圖）

蝦頭向林奕匡說：「你係讀細胞生物基因學，會唔會去研究點樣去生到一個基因優良茁壯嘅BB」，他說：「其實有啲嘢可以計嘅，但係我哋自己冇刻意去計咁多，想要優良嘅血統，爹哋媽咪本身都要優良。」他繼續指想要BB高一些就必須搵高一些的伴侶，並表示：「男女就真係有分別嘅，我聽講男嘅精子係跑得快啲嘅，但係佢（精子）嘅壽命係短啲，所以比較嘗試多啲次數嘅伴侶，生仔嘅機會係高啲，但如果比較忙冇乜機會，反而生女嘅機會會多啲。」

林奕匡讀細胞生物基因學，不過冇刻意去計要優良基因問題。（影片截圖）

講到與太太的婚姻，他表示：「我哋係拍拖10年先結婚。」提到生BB的計劃，他坦言：「是順其自然，並沒有預先的計劃。」他透露已經有mark定與老婆產檢的日子向公司請假。主持人連詩雅則分享現時懷孕五個月，她說：「呢一刻我都盡快想開始做嘢，我現在五個月，不過好多人都害怕不敢找我登台，個感覺好似我沖涼咁樣，你上落台階有好多線，我個意思係佢哋（投資者）驚喺台上面會出現意外。」

林奕匡指與太太的婚姻是拍拖10年先結婚。（影片截圖）