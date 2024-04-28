無綫前型仔小生曬靚仔樣不及頸上飾物搶眼　曾與10億千金傳緋聞

現年54歲的前無綫型仔小生唐文龍，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》、《溏心風暴3》等多套經典劇集，靚仔有型，加上健碩的身型，令觀眾留下深刻印象，「金勝」一角可謂其代表作。由於他近年主力北上發展，甚少參與港劇演出，所以觀眾去年見他亮相《一舞傾城》都十分驚喜，並大讚他年過半百帥氣依然。

唐文龍由細到大都靚仔。（視頻截圖）

唐文龍曾演出《十月初五的月光》，「金勝」一角成為經典。(劇照)

唐文龍參演《人生馬戲團》時好靚仔。（TVB）

唐文龍去年參演《一舞傾城》，觀眾大讚他年過半百帥氣依然。（TVB）

唐文龍近年在內地拍劇為角色，不惜犧牲靚仔樣，試過留長頭髮同鬚根，搞到被指樣子殘爆、不修邊幅似流浪漢。其實唐文龍保養得非常好，日前身在重慶的他，在社交平台上載了一張在高鐵站月台的自拍照，寫道：「高鐵旅程，要出發了！下次見，重慶」。相中唐文龍露出靚仔笑容，頭髮濃密又烏黑，臉上雖然可見皺紋和眼紋，但皮膚依然緊致有光澤，而且有做運動習慣的他胸口脹卜卜，身材相當結實，簡單穿上一件T恤已經型到爆。

唐文龍近年主力內地發展，拍劇為角色不惜犧牲靚仔樣，試過留長頭髮同鬚根，搞到被指樣子殘爆、不修邊幅似流浪漢。。（抖音）

唐文龍一向有健身習慣。

現年54歲的唐文龍近日上載自拍照，依然咁靚仔。（小紅書）

但不少網民卻錯重點，把目光放了在唐文龍的脖子上，問道：「脖子是啥，畫上去的嘛」、「金勝，頸上箍緊的係頭箍嗎？」有網民回覆說是頭箍。此外，網民大讚唐文龍保養得好：「自然的老去，自然的皺紋。總比塑料面順眼多了」、「英氣不減當年」、「一直都keep得咁好」等等。

唐文龍脖子上的頭箍引起網民好奇心。（小紅書）

唐文龍獲網民讚依然咁靚仔。（小紅書）

雖然帥氣又有型，但唐文龍的感情狀況一直存疑，最讓人印象深刻是與陳少霞相戀六年，可惜最終分手；而近年最爆是曾傳他與10億千金、前無綫娛樂台主播黃文意譜出父女戀，但他否認；之後又與楊梓菁（前名：楊柳青）傳過緋聞，女方現時已為人母；至早兩年，唐文龍在陳敏之節目上自爆有位圈外女友，並穩定交往中，但唐文龍保持低調，至今未有公開女友的廬山真面目。

唐文龍透露現時有拍拖，但他相當低調。（陳順禎 攝）

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）