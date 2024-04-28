關秀媚前夫李煒尚曾提名金像獎　現轉型瑜伽導師成凍齡中佬男神

90年代性感女神關秀媚驚爆與年輕7年的前演員男友李煒尚（前名李尚文）離婚，兩人的戀情在2007年爆出，當時發展穩定，不過自關秀媚淡出娛樂圈後，近況未明。直至日前關秀媚接受傳媒訪問時，首度談及戀情並承認兩人已經離婚。李煒尚過去曾拍攝過不少電影，不過星途平平，現時已轉型做瑜伽教練，有不少圈眾人都是其學生。

關秀媚與比自己小7歲的男友李煒尚譜「姐弟戀」。（edwardvoon74＠IG）

現年51歲的李煒尚於1998年從澳洲畢業後回流香港，曾以「李尚文」在電影圈發展，與關秀媚在電影《龍在江湖》而結緣。雖然李煒尚過去參演不少電影，在2002年憑電影《等候董建華發落》獲提名金像獎最佳男配角，拍攝完《四大天王》後便淡出娛樂圈。有指他當時轉行任職基金經紀，但近年已成為瑜伽星級導師，連任達華都是他的學生。

李煒尚曾經拍攝多部電影，於2002年憑《等候董建華發落》，獲得香港電影金像獎最佳男配角的提名。（IG圖片）

李煒尚現時為瑜伽教練。（IG圖片）

有不少圈眾人都有跟李煒尚學瑜伽，包括任達華。（IG圖片）

李煒尚不時在Instagram分享練習瑜伽，雖然已淡出娛樂圈多年，但仍與不少圈中人聯絡，除了吳彥祖之外，更與李璨琛稱兄道弟，亦不時見他跟李璨琛女兒Lucy的合照，感情非常好。

李煒尚與李璨琛稱兄道弟。（IG圖片）

更與吳彥祖感情要好。（IG圖片）

李煒尚跟李璨琛女兒Lucy練習瑜伽。（IG圖片）

同Lucy關係好好！（IG圖片）

當年關秀媚和李煒尚淡出娛樂圈後，曾被傳媒拍得拍拖的照片，感情穩定，低調又甜蜜。當時關秀媚曾透露很享受平淡的生活，淡出娛圈後主力投資。另外，李煒尚比做演員時更有星味，佬味極濃之餘，更保養得宜。