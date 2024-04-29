少年巴比倫劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《少年巴比倫》陸劇又名(少年巴比倫劇版)，改編自同名小説。有林育賢作為編劇，何亮為執導，由楊採鈺、侯明昊領銜主演的一套以90年代青春熱血成長為題材的工廠愛情電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《少年巴比倫》｜劇情大綱

在90年代初的福城，一個名叫路小路的年輕人在一家工廠工作。性格魯莽的他不知道未來和生活目標在哪裡。跟著師傅學，但就沒學會半點技術。在工作中，只會擰螺絲及換燈泡。除此之外，就是喜歡打遊戲、翻工廠的院牆偷懶，打架。白藍是一位工廠醫生，她的冷漠形象讓人們不敢靠近，但路小路卻對她心生好感。一次，當白藍需要檢查員工身體時，她要求路小路脫下內褲，而路小路卻開玩笑地說：“我這屁股以後只有我媳婦可以看。”他們從一次酒後意外的親密接觸開始，由陌生人成為了歡喜冤家，最終成為了共同追逐夢想的靈魂伴侶。在那個青春美好、燦爛輝煌的時代，他們努力追逐屬於自己的時光，收穫了成長與愛情。

《少年巴比倫》播出時間｜最新追劇日曆

《少年巴比倫》一共有26集，由騰訊視頻、芒果TV 播放。會員首更4集，星期一至五更新2集。

少年巴比倫官方微博@Weibo

《少年巴比倫》｜演員人物關係圖

《少年巴比倫》｜演員

楊採鈺 飾 白藍

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侯明昊 飾 路小路

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向涵之 飾 秦娟

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費啓鳴 飾 李光南