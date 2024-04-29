東張女神曬逆天葫蘆身材兼若隱若現震撼眼球　越級挑機高海寧？

無綫「新咪神」位置之爭戰況激烈，繼有應屆落選港姐郭珮文（Juliana）後，最近與郭珮文同屆的另一位落選港姐鄧凱文（Eris），極速上位，憑《東張西望》令她知名度大增，晉身「東張女神」之列。

現年24歲的鄧凱文，憑出眾身材成功突圍。(IG@thm____)

入行之後，鄧凱文就大解放。(ig@thm____)

私下打扮同樣有睇頭。（IG@thm___）

鄧凱文和郭珮文同樣擁有出眾的性感火辣身材，同樣愛在社交平台大派福利，毫不吝惜展示上天給予她們的「好天賦」，而兩「文」之爭，最大得益者當然是網民。

鄧凱文穿上白色吊帶低胸裙，首先已經把她玲瓏浮凸的身材盡現。(ig@thm____)

鄧凱文早前在節目中穿水著浸溫泉，大晒美好身段！

同郭珮文力爭「無綫咪神」之位。(IG圖片)

郭珮文日前在社交平台分享一段做gym的影片，片中不但低胸上身，還深蹲展示其蜜桃臀，震撼程度簡直衝擊網民眼球。另一邊廂鄧凱文也不敢怠慢，她昨日亦在社交平台分享了一輯靚相，並分享其人生態度：「Don’t jus exist, live」。

鄧凱文身材勁爆。（IG@thm___）

若隱若現。（IG@thm___）

相中，鄧凱文穿上一條勁貼身的連身高領超短裙，展示其葫蘆型身材，雖然包上頸，但如此貼身，卻將她的豐滿上圍更表露無遺，加上條裙透透地，若隱若現再增添多分性感，加上一對大長腿，吸睛程度爆燈。網民紛紛留言：「葫蘆身材，索到」、「好靚，好好身材」、「越嚟越靚」。

大曬逆天葫蘆身材。（IG@thm___）

不得了。（IG@thm___）

可愛。（IG@thm___）

+ 20

而能把這款裙穿得有如此震撼視覺效果，有網民想起高海寧，更有人笑指鄧凱文越級挑戰師姐高海寧。看來真的長江後浪推前浪。

挑機高海寧？（IG@sammkoling）