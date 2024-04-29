周啟生再批某歌手任《中年好聲音》評判　火力全開：唔好搞笑啦

周啟生早前開腔評擊某歌手任《中年好聲音2》評判是「完全沒水平」，雖然文中沒有指名道姓，但絕大多數報道都指出周啟生所說就是楊千嬅。今日（28/04）他出席黃夏蕙舉辦的晚宴時，接受《香港01》訪問，談到《中年好聲音2》節目時，他就直言：「嗰啲節目都係搞笑嘅！」



對後生一輩來說，周啟生可說是頗為陌生，但其實他絕對有料評語時下的音樂。皆因他是著名作曲家顧嘉煇的徒弟，亦是當年負責作曲和編曲的一個具份量的音樂人。

點睇《中年好聲音》？周啟生：唔會睇呢啲節目

記者提到早前的《中年好聲音》節目，周啟生就說：「唔使點提啦，嗰啲節目都係搞笑，淨係30幾歲係中年，60幾歲又係中年，已經......我唔會睇呢啲節目。」

講到《中年好聲閼》，周啟生說：「唔使點提啦，嗰啲節目都係搞笑，淨係30幾歲係中年，60幾歲又係中年，已經......我唔會睇呢啲節目。」

某歌手任《中年好聲音2》評判：唱歌唔叻，點做評判呀

早前有報道指周啟生開腔評某歌手任《中年好聲音2》評判是「完全沒水平」，周啟生在今次訪問也說道：「至於早排啲爭拗，廢話嚟，做評判唱歌唔叻，點做評判呀大佬。醫生唔使識醫人呀？完全廢話嚟，完全冇爭拗餘地。咁你做記者識唔識識字呀？揸車色盲得唔得呀？唔好搞笑啦，認認真真做事，個節目係玩，咪講明個節目係玩，唔好咁認真咪算囉。如果要扮專業，就要專業。點講都好，做返自己崗位。」

周啟生火力全開。（葉志明 攝）

他又多次強調自己有資格評論。他說：「顧嘉煇我師傅，唱歌一流叻呀。你知唔知70年代廣告歌，係佢、陳百強、我、張偉文、陳欣健，全部係我哋五個唱。」

驚唔驚TVB嬲？

如此批評《中年好聱音》節目，會不會怕「有人嬲」？周啟生也回答：「有咩問題啫？嗱，我TVB出身嘅，1978，1979年TVB兩次攞紐約電視音樂大獎，miss hong kong（香港小姐），都係我做，張天愛，鄭少秋全部歌都係我做，我幫輝哥（顧嘉煇），輝哥邊得閒呀？全部都係我做，有咩話嬲唔嬲？我哋為咗件事好呀嘛！」周啟生明言，評論是對事不對人，只是針對問題所在而並不是人生攻擊。