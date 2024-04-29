資深音樂人周啟生拒評MIRROR：呢啲舊人過氣啦，講啲新啲

周啟生是是著名作曲家顧嘉煇的徒弟，亦是圈中知名，有份量的音樂人，70，80年代曾替相當多歌曲作曲和編曲，後來亦已創作歌手身分進軍樂壇。此外，周啟生亦以敢言見稱，時常在專頁上寫出他對現今樂壇的睇法。



周啟生談MIRROR。（葉志明 攝）

昨日周啟生出席黃夏蕙舉辦的晚宴，接受《香港01》時火力全開，先是發表對TVB節目《中年好聲音》的睇法，直言是「搞笑嘅」，暗指邀請某歌手做評判是不專業。談到現今樂壇的歌手時，他又說：「我哋一把年紀，冇肚腩㗎，你萬人迷嚟㗎大佬，廿幾歲有肚腩你萬咩人迷呀你？陳百強冇肚腩，許冠傑冇肚腩，張國榮冇肚腩，周啟生冇肚腩。阿麟就有，不佢唱歌好嘢呀。即係我意思大家都專注個重點，你嗰班盲迷，你鍾意你嘅偶像係有理由，你鍾意隻蟻都得，但係唔好同我講隻蟻大過隻象。」

周啟生冇指名道姓，但係指邊個都好明顯...（資料圖片）

有網民曾指周啟生「未夠班」批評現今樂壇的音樂。他也說：「佢唱得叻唔叻，佢有冇音樂才華，拍子，音準，交畀我去講。我50幾年，專業做音樂50年，呢啲畀我哋去評。但係我評佢渣你都可以鍾意佢㗎喎，但係你唔好代我話佢叻。啱唔啱？！」又似乎曾有人指出顧嘉煇不懂唱歌，周啟生就為師傅顧嘉煇講話。他說：「千祈唔好話顧嘉煇唔識唱，你收聲啦你！你罵到我好衰都好，有肚腩都係有肚腩。走音嗰個都係走音。」

言辭間，他多次強調自己是對事不對人，只是針對歌手及事件而發表意見，是想樂壇做得更好，而且也拒絕開名。他說：「千祈唔好將件事帶歪，我哋只不過為樂壇。我哋而家講緊音樂藝術，唔係人生攻擊。」

周啟生keep得好fit。（葉志明 攝）

周啟生被問到有沒有欣賞的新一代歌手時，他就回答：「如果新一代真係好突出，我一早讚咗啦。好簡單，聲色藝。天生樣貌似甄妮咁靚，身材咁標青，啞都掂，甄妮仲要唱成咁！鄧麗君、林億蓮、葉蒨文都冇得彈。縱橫樂壇50年都敢駁我，我真係同你開火。」

說到興起，周啟生又表示曾被網民笑「過咗期」。他說：「人哋話：『周啟生你過期啦！』梗係過期，顧嘉煇死咗添啦！許冠傑都70幾歲啦。件事唔好轉話題，係有冇料呀？有冇一個好突出嘅才華，好似梅艷芳咁，點會唔紅呀？如果有嘅我會讚。」

鏡粉曾一度重金買起銅鑼灣的廣告位。（資料圖片）

MIRROR。（資料圖片）

記者問道，點睇MIRROR呢？他回答：「你鍾意咪得囉，現場點㗎？12個都冇和音喎，搵我教囉，我可以教㗎。唔好再講MIRROR啦，MIRROR呢啲舊人，MIRROR過氣啦，銅鑼灣冇晒啲相啦，巴士都冇晒啲相啦，講啲新啲。」