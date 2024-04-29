周啟生批評陳蕾現場表現對事唔對人：一個我好鍾意嘅女歌手

早前陳蕾首踏紅館舉行一連四場《念》演唱會。不過樂壇前輩周啟生突然發文批評，直指：「聽佢現場嘅表演，真係嚇咗我一跳。」這一番論惹來不少樂迷不滿，有網民指周啟生「未夠班」評論，也有人指他「過晒期」。昨日（28/04）他出席一個晚宴時，就為這一番言論解畫，指並不是針對陳蕾。



周啟生為批評陳蕾一事而解畫。（資料圖片）

陳蕾 演唱會。（資料圖片）

講起ViuTV音樂節目，周啟生坦言覺得有問題。他說：「ViuTV就全部Live都係假㗎啦，講到明。我冇意見，你唔搵我有咩所謂。佢哋同我傾過，有一次訪問有個ViuTV嘅人喺度，佢話：『你上嚟囉，你咪（證明自己）係真（材實料），我哋照tune。』咁嘅廢話都噏得出嘅。件事咪害死個歌手囉，係咪？我哋真係打出嚟，冇auto-tune㗎。」

周啟生指出ViuTV音樂節目用auto-tune有問題。（葉志明 攝）

周啟生指出ViuTV音樂節目用auto-tune有問題。（截圖）

問起早前言論，周啟生也直言只是針對她當時的表現，他說：「啲人成日加點樣狠批，怒罵，唔係。我講一啲嘢，舉例講，陳蕾係一個我好鍾意嘅女歌手，鍾意唔講，佢嗰隻《凡星》我想唱，我只不過講，點解佢現場表現咁差，唔係針對。」

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陳蕾表示今年是上頒獎台最多的一次。（截圖）

最後，周啟生也強調，指出問題所在的最重要原因，是希望有改善。他說：「因為ViuTV嘅電視節目，幾年前我講過，全部都係經後期製作，將現場唱嘅歌手tune返啱先出街，令到聽眾，觀眾，誤導以為現場冇經後期製作，你呃人係唔啱。我哋由細到大唱TVB《勁歌金曲》係冇搞過。我幾差就唱出嚟係咁。其他是非，好多時傳媒有佢哋（考慮），想增強讀者而加咗標題，其實讀者唔該去我專頁睇吓啦。何必將一件咁有意義嘅事變咗爭拗呢？」

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