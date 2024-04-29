福祿壽訓練學院｜郭珮文畀李思捷嚇到唔敢出聲：你係唔係嬲我啊？

TVB綜藝《福祿壽訓練學院》昨日（28日）播出一集是「淘汰賽」，分兩組來對決，而兩位「扮工室助理」登場時立即引起全場大笑，作為導師之一的李思捷更問其中一位：「究竟你係唔係收賣咗個節目組？」



兩位「扮工室助理」登場時立即引起全場大笑。（節目截圖)

郭珮文畀李思捷嚇到唔敢講嘢。（節目截圖)

原來因為扮工室助理郭珮文登場時以一位漂亮的女教師造型現身，而陳懿德則以「黑板」的造型登場，連面都塗得黑黑的。王祖藍見到陳懿德的造型時更驚呼：「你做乜嘢啊？」李思捷就問郭珮文是否收賣了節目組：「上次德德已經都已經好慘，今次仲慘，要扮黑板，你仍然可以做啲靚嘅miss，究竟發生咩事呢？」

郭珮文登場時以一位漂亮的女教師造型現身。（節目截圖)

陳懿德則以「黑板」的造型登場。（節目截圖)

也許是李思捷的樣子太認真，嚇到郭珮文不敢回答，李思捷見她又不回答就說：「er啊？你又唔講嘢啊？er……」陳懿德即打圓場說：「冇事冇事冇事，其實係我同節目組講話我想扮多啲唔同嘅嘢，唔關Juliana事。」陳懿德更立即安慰被李思捷嚇到的郭珮文。

也許是李思捷的樣子太認真，嚇到郭珮文不敢回答。（節目截圖)

陳懿德即打圓場同安慰被李思捷嚇到的郭珮文。（節目截圖)

李思捷即說：「我問緊佢啊，Juliana你又唔講嘢，你講句嘢好唔好？」郭珮文仍然是呆了說：「er……其實呢，professor sau啊，你係唔係嬲我啊？」李思捷立即說：「我哋做緊節目，我嬲唔嬲完全冇關嘅，做番正經嘢先麻煩你。」全場立即大笑，因為他們在「扮」近日網上很紅的小學辯論賽影片「係咪嬲咗我」。