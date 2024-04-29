MIRROR｜姜濤新加坡過生日望食好嘢　Anson Lo回應心病論

MIRROR今早（29日）現身香港機場，出發到新加坡舉行巡演。由於之前有粉絲為霸頭位先發生爭執，有關方面決定取消粉絲等候區。現場所見，平日嘅粉絲等候區全部架起欄杆以免有人聚集。

平日嘅粉絲等候區全部架起欄杆以免有人聚集。（陳順禎攝）

Anson Lo與Jeremy最先抵達機場，對於現場嘅寧靜，佢哋都話係第一次經歷。（陳順禎攝）

對於取消粉絲等候區，最先到底嘅Anson 與Jeremy表示未知時限，一切交由公司安排，而對於自己下月4日嘅活動，日前已有fans排隊，Anson表示希望大家都在安全情商下排隊，他亦理解每次自己有活動，神徒都想到場支持，但最緊要安全同開心；而提到早前姜濤直播時，表示與Anson Lo曾有心結，Anson呢日亦有回應：「我諗我哋12個人互相之間都一定有意見唔百分百啱晒嘅時候，我同Jermey都有爭吵，但通常都係講開咗就無事，所以喺我哋隊內係好平常嘅事。（咁你當姜濤係好朋友？）of couse ，梗係啦。」

對於機場取消粉絲等候區，姜濤認為一切以安全。（陳順禎攝）

將在新加坡工作中過生日嘅姜濤，出發前與友人在維園先慶祝，他感謝所有祝福，問到怕唔怕隊友以黑圖賀壽，他表示大家都有存貨，所以無所謂，最重要係生日可以食好嘢，而他亦叮囑姜媽聽日唔好周圍走，但應該都難以控制。

而完成新加坡巡唱返港後，將舉行solo演唱會記者會嘅Ian，有指計劃是開放4至5場，他表示：「好在係場地允許，我當然希望開多啲場次，睇下啲飛去成點。如果大家支持可以開多啲。」

Edan早前喺社交網笑稱自己係大Loooooong9， 他否認挑機，並謂「只係講下笑」仲叫大家唔好太認真。（陳順禎攝）