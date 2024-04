姜麗文與老公柏豪原定20年結婚,但婚禮因為疫情延後,至22年在美國洛杉磯簡約行禮,不過家人當時只能透過視像參與婚禮。而最近姜麗文與老公就在香港補辦婚禮,只邀家人出席。她今午(29日)在社交平台分享喜悅,寫下:「A beautiful tea ceremony with our family. What a wonderful way to celebrate our love 🤍」又向老公告白:「Hello, best friend. I love you. 🤍」

姜麗文與老公咀嘴。

一臉幸福。

姜麗文與老公好登對。

閃爆結婚戒指。

姜麗文婚紗造型曬心形胸。

獲長輩擁抱祝福。

新娘子聽長輩祝福時,難忍眼淚。

香港婚禮只簡單地向長輩敬茶。

撓實爸爸秦沛。

姜麗文與柏豪在照片中甜蜜對望兼錫錫,洋溢著一臉幸福,其中跪低斟茶時,新娘子亦難忍眼淚眼濕濕。從相中所見,榮升岳父的秦沛笑到四萬咁口,非常開心!而叔叔姜大衛與李琳琳亦有現身,姜麗文都有敬茶畀兩位長輩,場面感人溫馨!

秦沛曾表示不捨女兒結婚。

笑到四萬咁口,心情大靚!

新人與父母合照。

都有敬酒畀姜大衛、李琳琳。

李琳琳輕撫姜麗文臉龐。