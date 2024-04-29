福祿壽｜Juliana郭珮文不再發呆　一句窒李思捷搏得全場掌聲

由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，在內地亦相當受歡迎，根據CSM媒介研究廣東省收視資料數據顯示，《福祿壽訓練學院》第二及第三集在廣東省的平均收看觀眾人數先後高踞綜藝類別TOP 1，成績斐然。



德德今次個「黑面黑板」造型又係勁搶。

Juliana個髮型同副眼鏡都好搶。

李思捷係咁啄住Juliana。

第四集，Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷）三隊首度交鋒就「復刻經典舞台」進行首回合扮嘢挑戰對決，並由專業評審羅冠蘭及現場觀眾即場評分。首個回合對戰陣容為：福隊祥師兄＋「堆填區小龍女」趙頌宜（Maggie）復刻莫文蔚於《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》獻唱《呼吸有害》的演出；祿隊「人肉變聲器」湯卓堅＋「老翻林峯」鄭詠謙（Moses）＋「Lowbud大熱」趙亮昭復刻2022年《聲生不息‧港樂季》中曾比特與林子祥的「父子檔」表演；壽隊葉泓聲（Gordon）＋關嘉敏（Carmen）復刻1984年張國榮在《星光熠熠勁爭輝》的經典表演「鴛鴦舞王」。最終祿隊以78分贏得首回合第一名、第二名是獲得74分的壽隊，而僅獲73分的福隊則排首回答包尾。

羅冠蘭係今集嘅專業評審。

呢輪淘汰賽共分三個回合進行。

尋晚嗰集係第一回合嘅競賽。

福隊好有愛，祥師兄對學員真係照顧周到兼痛錫有加。

祿隊的演出確是相當精彩，除了扮嘢功了得外，原來連唱功亦一鳴驚人！Moses、湯卓堅及超亮昭分別以「爆炸Mike」、「鬍鬚Lam」及「莎莉媽媽」造型獻唱《單車》、《初戀》及《敢愛敢做》，當中無論Moses或是湯卓堅「神還原」本尊，湯卓堅一開口已令網民大為驚艷，紛紛留言指閉上眼後恍如阿Lam真身親臨現場：「全晚最有驚喜」、「值滿分」、「阿Lam唱到神韻」；至於Moses除了做出阿Mike招牌「一陽指」手勢獲讚小動作做足功課，獻唱《初戀》期間更學足阿Mike喪飆高音，網民大讚：「樣又似聲又似」、「Mike好似，聲同樣都似。」專業評審羅冠蘭聽畢亦對二人讚不絕口：「曾比特係似嘅！林子祥好似好似，你嘅聲音呀，你唱歌呀，嗰啲特徵（都好似好似）。」就連出名要求高的導師思捷，亦讚不絕口：「三個最似係阿Mo，樣子唱歌同嗰種有啲害羞（嘅感覺）全部出晒。卓堅我係十分驚喜，你唱林子祥唱得咁好，《敢愛敢做》係佢最難唱其中一首，Good Job！」

阿Mike招牌手勢。

卓堅將阿Lam嘅招牌表情拿捏得好好。

仲跳埋舞同飆埋音。

其實仲有「莎莉媽媽」嘅驚喜演出。

祥師兄造型太搶反成敗筆？

至於慘獲第三名福隊的表演其實創意兼「暖意」無限，導師祥師兄除了親自落場傍住Maggie，更為Maggie做足事前training，就連半夜在家中也不厭其煩回應Maggie的憂慮及提問。正式表演時，一師一徒除了要同款造型亮相合唱，祥師兄搞笑地獻唱惡搞版《抽煙有害》，其中「健康冇晒、錢冇晒，戒煙呀Baby」歌詞說中不少煙民及非煙民心聲，最後更將頭上的香煙拔下來捏碎，將氣氛推向高峯。祖藍及思捷均對祥師兄造型讚不絕口。祖藍說：「祥師兄出嚟，突然之間武則天咁嘅樣，我都醒一醒。」思捷：「加埋嗰五支煙，成個自由神像咁！」至於羅冠蘭則坦言祥師兄的出彩反而是表演的敗筆：「你（指Maggie）喺前面唱緊，反而唔及後面嗰股力（指祥師兄）。」不過羅冠蘭亦有點讚Maggie演出：「把聲真係似喎」，並不忘搞笑叮囑：「扮莫文蔚就真係要減肥喇。」至於網民，亦普遍認為Maggie聲線與莫文蔚酷似，並直指Maggie是潛力股：「唱得樣得仲要入得廚房」、「呢個龍婷Maggie係可愛嘅」。

莫聞胃+莫反胃，再加埋二創歌曲《抽煙有害》嘅演出其實真係精彩。Maggie把聲亦同本尊幾相似吓。

莫聞胃+莫反胃，再加埋二創歌曲《抽煙有害》嘅演出其實真係精彩。Maggie把聲亦同本尊幾相似吓。

最後呢個ending動作，笑咗。

昨晚兩位主持郭珮文（Juliana）及陳懿德的「奇裝異服」繼續成為討論焦點，德德的「黑面黑板」Jumbo造型更是驚艷全場，網民亦認為德德的「多變造型」幫助其建立特色及風格。思捷則繼續貫徹Style啄住Juliana問到：「你係咪收買咗製作組？上次德德已經好慘，今次仲慘到做黑板，但你就做靚靚miss，到底發生咩事？」未知是否被殺個措手不及，Juliana全程面有難色係咁「Er」，德德見狀即幫忙打圓場，不過卻遭思捷喊停：「Juliana你講句嘢好冇呀？」此時，Juliana即一句KO思捷及全場所有人：「其實Professor Sau，你係咪嬲我呀？」思捷聞言亦醒目接招：「我哋依家做緊節目，我嬲唔嬲你完全無關。」精彩對話贏得全場掌聲。

Juliana成功一句KO思捷，即時炒熱全場氣氛。

Juliana成功一句KO思捷，即時炒熱全場氣氛。

Juliana成功一句KO思捷，即時炒熱全場氣氛。