盤點郭珮文17個最吸睛時刻 憑噴血身材從落選港姐變「最強Body」
撰文：林迅景
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22歲的郭珮文（Juliana）因身材出眾而又十分「識玩」，經常在社交平台貼「福利圖」，所以傳媒都愛稱郭珮文Juliana為「TVB最強Body」。參選香港小姐時，曾志偉已經對郭珮文Juliana另眼相看，雖然最後都落選了但她已快速上位，在《愛回家之開心速遞》亮相之餘，又主持綜藝節目，人氣比同屆冠亞季軍都要高不少！
要講郭珮文（Juliana），當然要由香港小姐競選，面試時她給傳媒的第一張印象時講起。
第三次面試時，郭珮文Juliana更以「戰鬥格」上陣！坐着七人車的她，下車一刻即時吸引了所有在場的傳媒目光。點解？睇圖你就明！
當時郭珮文Juliana未算是十分健談，很多時候都是「你問一句我答一句」，不過總算是問到了名字，也順利在「起底」搵到了她的社交平台帳號。一睇，真是驚為天人！
其後傳媒以「洗版式」介紹這位郭珮文Juliana，而她也順利入圍。入圍之後郭珮文Juliana亦不介意讓大家一飽眼福，經常低胸緊身衫上陣。
香港小姐競選，決賽前的泳衣環節當然也是郭珮文 Juliana最吸睛。
就算是參選期間，郭珮文都不忘更新社夜平台，例如16 位佳麗去完越南拍攝外景之後，郭珮文又更新了以下日常照片。
競選結束後，郭佩文Juliana亦回復自我，經常分享白色緊身小背心衣着，相當吸睛。
社交平台「春光無限」，出席大騷的郭珮文一樣搏到盡。台慶時身穿晚裝的她，行紅地氈時險仆倒，自始就被網民笑是「心口負荷太大」。
在紅地氈「仆一仆」後，郭珮文的事業一帆風順，IG福利圖更是有增無減。
香港小姐競選之後，郭珮文快速上位受到重用，先是在《愛．回家之開心速遞》出演，再於綜藝節目中亮相。