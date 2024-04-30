盤點郭珮文17個最吸睛時刻　憑噴血身材從落選港姐變「最強Body」

22歲的郭珮文（Juliana）因身材出眾而又十分「識玩」，經常在社交平台貼「福利圖」，所以傳媒都愛稱郭珮文Juliana為「TVB最強Body」。參選香港小姐時，曾志偉已經對郭珮文Juliana另眼相看，雖然最後都落選了但她已快速上位，在《愛回家之開心速遞》亮相之餘，又主持綜藝節目，人氣比同屆冠亞季軍都要高不少！



要講郭珮文（Juliana），當然要由香港小姐競選，面試時她給傳媒的第一張印象時講起。

1. 郭珮文Juliana在第二輪面試時出現，當時身穿長裙的她因為一頭金髮而相當矚目。（資料圖片）

第三次面試時，郭珮文Juliana更以「戰鬥格」上陣！坐着七人車的她，下車一刻即時吸引了所有在場的傳媒目光。點解？睇圖你就明！

2. 一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

2. 一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

2. 一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

2. 一頭金色頭髮的Juliana現身2023年香港小姐競選第3輪面試，低胸現身令人眼前一亮。（葉志明攝）

3. Juliana身材超好。(ig圖片)

當時郭珮文Juliana未算是十分健談，很多時候都是「你問一句我答一句」，不過總算是問到了名字，也順利在「起底」搵到了她的社交平台帳號。一睇，真是驚為天人！

3. Juliana不時會分享性感靚相大曬傲人的身材。(ig@julianakpm)

3. Juliana身材出眾。(ig圖片)

其後傳媒以「洗版式」介紹這位郭珮文Juliana，而她也順利入圍。入圍之後郭珮文Juliana亦不介意讓大家一飽眼福，經常低胸緊身衫上陣。

4. Juliana身材非常出眾。(影片截圖)

4. 郭珮文 Juliana

香港小姐競選，決賽前的泳衣環節當然也是郭珮文 Juliana最吸睛。

5. 16號郭佩文（Juliana）。（截圖）

就算是參選期間，郭珮文都不忘更新社夜平台，例如16 位佳麗去完越南拍攝外景之後，郭珮文又更新了以下日常照片。

6. Juliana身材真係超好！（IG圖片）

7. Juliana在決賽當晚的泳裝Look更是震撼眼球。（資料圖片）

競選結束後，郭佩文Juliana亦回復自我，經常分享白色緊身小背心衣着，相當吸睛。

8. 正面睇（IG@julianakpm）

9. 盡騷完美身材。（IG@julianakpm）

10. 這一夾不得了。（IG@julianakpm）

11. 片中郭珮文跑得很快，但仍然可以見到她穿着超貼身的上衣，加上超低胸的剪裁，把她姣好的身材都表露無遺。(ig@julianakpm)

社交平台「春光無限」，出席大騷的郭珮文一樣搏到盡。台慶時身穿晚裝的她，行紅地氈時險仆倒，自始就被網民笑是「心口負荷太大」。

12. Juliana幾乎跌低。（TVB截圖）

12. 即刻捉住隔籬。（TVB截圖）

12. 郭珮文正面更誇張！（葉志明攝）

在紅地氈「仆一仆」後，郭珮文的事業一帆風順，IG福利圖更是有增無減。

13. 郭珮文（Juliana）身材真係一流。（IG圖片）

香港小姐競選之後，郭珮文快速上位受到重用，先是在《愛．回家之開心速遞》出演，再於綜藝節目中亮相。

14. 郭珮文在《愛·回家之開心速遞》中色誘潮偉。（截圖）

15. 郭珮文。（截圖）

16. 郭珮文為節目《福祿壽訓練學院》豁出去