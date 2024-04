現年43歲的黃宗澤憑電視劇《廉政狙擊》,在《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「大灣區最喜愛TVB男主角」,榮升大灣區視帝,躋身視帝之列。雖然飲食業生意低迷,但圈中人緣甚好的黃宗澤餐廳仍有多位好友支持,近日更有一位富貴男星揸靚車幫襯,黃宗澤更公開發文多謝。

黃宗澤在尖沙嘴開設食肆,身為老闆的他事事親力親為。(網上圖片)

姚樂怡幫黃宗澤宣傳。(抖音)

黃宗澤近日在Instagram發文,多謝新生代歌手Tyson Yoshi(程浚彥)幫襯。從相中可見,這是Tyson Yoshi的保時捷愛車,車身更印有粗口字句,相當有性格。黃宗澤開心發文指:「Special guest in the house Thank you for coming~~ T.Y.」。車旁有行人駐足欣賞Tyson Yoshi座駕,非常威水。

黃宗澤擁有多個物業,之前宴請苗僑偉夫婦到家中作客,更意外令他豪宅曝光。

黃宗澤形容TVB是母校,是栽培他的地方。(陳順禎 攝)

Tyson Yoshi自小赴英國留學,回港後與家人同住6000萬千呎豪宅,因拍攝TVB睇樓節目《家居.築則》意外曝光,身家隨時億億聲。現他開公司做老闆,以自由身捧自己,相當叻仔。

黃宗澤公開多謝Tyson Yoshi幫襯。(IG圖片)

Tyson Yoshi形象大膽。(陳順禎攝)

Tyson Yoshi (IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi經常在豪宅的Lobby影OOTD。(IG/@tysonyoshi)