陳善之應胡恩威邀請任舞台劇《唔講得》監製　仲有葉童黃德斌主演

上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞台劇《不可說》，即將由《進念》胡恩威改編及導演成廣東話舞台劇版本《唔講得》和香港劇迷見面，並已安排在 11月 14 - 17 日在香港文化中心大劇院公演，胡恩威更邀請了陳善之（Joe）擔任此劇的監製工作。

上海話劇藝術中心藝術總監喻榮軍的原著舞台劇《不可說》，即將由《進念》胡恩威改編及導演成廣東話舞台劇版本《唔講得》和香港劇迷見面。

Joe 憶述說：「有一天胡恩威突然打電話給我，他說有一個非常好的上海作家的舞台劇劇本，他會改成一個廣東話版本，但他同時說想我做這個劇的監製，他覺得這個劇本在結構性上，和他過往在《進念》時執導的劇目有所不同，他又想今次除了和他平時一直合作的《進念》演員外，希望透過我的聯絡，可以找到其他演藝圈中的一些合適的演員一齊參演。」Joe 續說：「在看過劇本後，我自己也很喜歡，它說的是人和人之間的溝通，以及人本孤獨的故事，於是我答應了阿威，之後我和他也把腦海中覺得合適的名字互相告訴對方，男主角我即時覺得應該是黃德斌，德斌一直也是我很喜歡的演員，我之前看過他主演的一套話劇，我覺得他演得很好，他在台上表演時有某種緊張的情緒和氣氛，不知道是他真的緊張還是設計出來的，十分有感覺，亦正正就是他這份感覺，很適合這套劇的氣質。在女主角方面，我和阿威都覺得Ceci 葉童最合適，她既有某一種仍帶童真的神經質，但亦十分倔強和實在，所以我和阿威都一致覺得德斌和 Ceci 最適合飾演。

女主角方面葉童最合適，男主角則是黃德斌。

葉童有某一種仍帶童真的神經質，但亦十分倔強和實在。

我很高興找來了好友奚仲文作為美術顧問和造型設計、希望透過大家互相在創作上的交流、討論，可以有更好玩、更有感覺之效果及感受呈現給觀眾。每次我看《進念》的作品時，就像在實驗室中嘗試不同的方式去找出不同的結局，這讓我覺得好有趣；我所說《進念》的實驗性是在技術上，包括燈光，音樂、音效或舞台設計，但當中的故事，人與人之間的關係仍是很實在的。」

黃德斌在台上表演時有某種緊張的情緒和氣氛。

《唔講得》故事始於一位腦神經外科醫生丈夫與一位腦神經內科醫生太太的無法溝通但每一秒都在對話的生活。有一天，一位舊同學的來訪，揭開藏在這家庭的一個秘密，真相真的可以說出來嗎？還是真的「唔講得」？