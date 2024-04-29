賈曉晨一拖二遊主題公園 大女近照勁高顏值一句說話顧及細女獲讚
撰文：崔力生
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41歲的賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後為對方誕下兩女6歲「小飯兜」及3歲「小飯團」，並淡出幕前，專心相夫教子，原本一家四口幸福美滿，但近年賈曉晨頻頻「發火」砲轟老公，令二人婚姻出現暗湧。
雖然婚姻生活似乎一般，但賈曉晨現時有女萬事足，全副心機都投放在兩個女兒身上。日前，賈曉晨就一拖二帶兩個女兒去主題公園的新園區玩，事後她還漏夜把與女兒遊玩的時光剪輯成短片，上載到社交平台與網民分享，並寫道：「哄完孩子，剪片剪到凌晨兩點，我容易嗎？明天還要早起」，果然為母則強。
片中，賈曉晨雖然要拍片又要照顧兩個女兒，但完全無問題，可見平時訓練有素，她自言也笑言：「幸好我平時有做一點點運動。」而兩位女兒雖然心情興奮，但也非常乖巧聽媽媽的話。當中最令網民驚嘆的是6歲的「小飯兜」遺傳了爸爸的美人胚子，五官標緻又面尖尖，帶點混血的感覺，加上膚色白皙，穿上公主服就像童話裡面的小公主一樣。
至於3歲的「小飯團」則與姐姐兩種不同的感覺，冬菇頭加上單眼皮，非常可愛，常常黏著姐姐，可見姊妹感情要好。網民紛紛大讚「小飯兜」靚女：「大女兒好漂亮啊，天生美人」，作為媽咪當然顧及細女，禮貌回覆：「謝謝，大女兒一直美，小女兒以後長大了也會美，哈哈！我這當媽的」，獲網民讚好媽媽。
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