前男子組合成員入行16年星途平平　內地獻唱高顏值終引起網民注意

現年37歲的趙浚承 （Gary），16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道，至2011年宣佈解散。離開組合後，趙浚承前幾年以個人身份再出發，為了再戰樂壇，他為自己打造全新形象，秘密操肌轉走韓國Oppa路線，雖然高大靚仔又唱得，但始終星途平平未見太大起色。而值得一提的是，趙浚承早年曾被有「樂壇比利」之稱的校長譚詠麟，親自點名提攜並合唱。

趙浚承16年前與何尚謙（James）、李柏煥（Brian）及何浚尉（Rex）以組合Square出道。

趙浚承前幾年以個人身份再出發再戰樂壇，但發展一般。（微博圖片）

趙浚承近年主要在內地發展。（微博圖片）

趙浚承之前曾任譚詠麟《銀河歲月40載》演唱會的常任嘉賓，近年也跟隨對方在內地發展，只要見到校長的地方就會見到他的身影，可見他深得校長喜愛。同時，趙浚承也是香港明星足球隊成員之一，經常隨隊在國內友賽，日前球隊在湖州踢比賽，他當然也常伴校長左右。

趙浚承是香港明星足球隊成員之一，經常與校長並肩作戰。（微博圖片）

趙浚承與譚詠麟關係要好，更曾被對方親自點名提攜並合唱。（微博圖片）

之前ViuTV位於九龍灣的製作中心開幕，請來譚校長打響頭炮參與首個音樂節目，校長特別請來趙浚承（左一）參與。

趙浚承近日將其在球賽當日獻唱的片段分享到社交平台，沒料到竟成功引起內地網民注意。片中，趙浚承一身波衫look，在休息時間獻唱《愛很簡單》，他亦非常識搞氣氛，邊唱邊與觀眾互動，令現場氣氛高漲，而他帥氣的外面和不俗的唱功，也成功得到網民認可。

趙浚承在休息時間獻唱《愛很簡單》。（小紅書）

網民大讚唱得又高顏值。（小紅書）

仲很會搞氣氛。（小紅書）

同黃日華都好friend。（小紅書）

不少網民好奇這位高顏值靚仔是誰，但也有網民認得出他是趙浚承，紛紛留言：「唱得好聽啊」、「好帥好好聽」、「感謝Gary，超級溫柔的大帥哥」、「明明可以靠顏值，偏偏靠實力」。可能連趙浚承都沒想到，自己穿着波衫在足球場唱歌，反而吸引到網民留意。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）