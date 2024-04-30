田蕊妮首次擔正便奪「劇后」上到台淨係識笑　魯文傑奪最佳男主角

《第32屆香港舞台劇獎頒獎禮》昨日（29日）於灣仔舉行，一共頒發20個獎項，網上平台亦設有直播整晚的頒獎禮，觀看人數一度超過3000人。田蕊妮憑《大離婚日》奪得最佳女主角（喜劇/鬧劇），而魯文傑則憑《撒旦狂筆》奪最佳男主角（悲劇/正劇）。

田蕊妮憑《大離婚日》奪得最佳女主角（喜劇/鬧劇）。(葉志明 攝)

田蕊妮首次擔正舞台劇便奪得「劇后」一獎，她在領獎時一度興奮的大笑：「哈哈哈哈哈哈，我打算企喺度笑30秒就算，哈哈哈哈。好開心，好開心拎到呢個獎，真係好開心。係呢幾年我先接觸舞台表演，我係一個新人，哈哈哈哈哈，唔好笑，ok！」田蕊妮亦有感謝評審投下她的一票了，除了感謝評審外，她更感謝林日曦。田蕊妮因為本身已經是視后，但在舞台劇卻是位新人，入行30年後遇上林日曦，一起合作之下寫了一個劇本要她一個人來演整個舞台劇，令她感到十分難忘。

田蕊妮首次擔正舞台劇便奪得「劇后」一獎。(葉志明 攝)

田蕊妮續說：「我自從喺舞台之後，演員最享受最享受最享受嘅時刻係舞台表演。舞台唔可以消失，係貴重嘅一件事，係一個空間同所有觀眾每分鐘每一秒開心地笑，情緒釋放，情緒交流，好多謝咁多位咁多年來咁堅持喺舞台劇界付出，我向每一位致敬！我講到好似拎終身成就獎咁！」最後田蕊妮亦感謝家人及老公杜汶澤的支持，除了家人，亦有54場支持《大離婚日》的觀眾。

田蕊妮在領獎時一度興奮的大笑。(葉志明 攝)

入行34年的魯文傑，一直都致力於舞台劇發展，他憑《撒旦狂筆》奪最佳男主角後，立即多謝數位的啟蒙老師，包括鍾景輝、毛俊暉等人。魯文傑表示這些年來自己都沒有加什過任何劇團，他加入過的是「大團」，「大團」到底是什麼？原來他是指TVB。魯文傑雖然加入TVB成為演員，但他沒有離開過舞台劇，一直都在舞台劇方面發展。

魯文傑一直致力舞台劇發展。（大地之聲音樂及藝術基金會Facobook）

魯文傑自1996年於演藝學院畢業後便加入了TVB，直至2012年離巢，後到香港電視發展，但於2014年再離開。隨後他便主力在舞台劇方面發展，曾經憑《藍月亮》、《野鴨》及《大顛世界》獲提名香港舞台劇獎最佳男配角及最佳男主角，2008年時憑《爆谷殺人狂》獲得香港舞台最佳男配角（喜劇／鬧劇）。魯文傑表示希望戲劇可以不斷承傳下去，因為戲劇是源於生活，做戲有交流，推著大家進步。