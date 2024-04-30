前港姐派三點式泳衣福利索爆全場　自稱係「將軍澳美人魚」

由黃紫恩（Jojo）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）、葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）及陳玟蒽（Jacy）主持的全新旅遊節目《怪宿宿》，節目會帶觀眾跳出平時入住星級酒店的框框，走訪馬來西亞、日本、荷蘭、比利時等地，尋找與眾不同的另類住宿。有用貨櫃箱、吊船、鑽油台改裝成的酒店，亦有以獨特外型作招徠，如仿照蘑菇、積木甚至人類大腸建成的度假屋，遠遠超出你的想像。

遊艇酒店設備應有盡有。

遊艇酒店設備應有盡有。

昨晚（29日）葉靖儀、蔡景行（行仔）來到泰國芭堤雅，挑戰瞓漁船同瞓遊艇的不同風味。他們率先體驗做個有錢人，豪華遊艇內設備應有盡有，葉靖儀坐在卧房軟硬適中的大床上，顯得非常寫意，並笑言︰「當年選港姐嘅感覺返晒嚟。」之後他們換上泳衣，準備暢玩水上活動。自稱是「將軍澳美人魚」的她換上一套全白色的三點式泳衣派福利，非常可愛。葉靖儀率先試玩直立板，雖然表現略驚青，依然成功企直並划出幾步。到行仔出馬，他的運動細胞一般，花了一段時間才勉強企直，可惜很快就失平衡落水。接住他們轉到漁船體驗漁民生活，簡樸而略帶粗糙的布置，別有一番風味。葉靖儀跟行仔要學習過漁民生活釣魚、下廚全部一腳踢，卻別有一番風味。

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀自稱為將軍澳「美人魚」。

葉靖儀自稱為將軍澳「美人魚」。

今晚（30日）黃紫恩（Jojo）、陳玟蒽（Jacy）再度登場，她們會介紹一間位於馬來西亞飛機酒店。酒店由波音貨機改裝成，麻雀雖小但卡拉OK、按摩椅等娛樂設施都有。她們又會體驗在機翼上行走的感覺。

Jojo及Jacy入住飛機主題酒店。

Jojo及Jacy入住飛機主題酒店。

Jojo及Jacy入住飛機主題酒店。

後晚（5月2日）陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）在日本淡路島體驗返校，介紹一所由學校改建而成的酒店，二人笑言重拾做「小學雞」的回憶。由大堂來到課室改建成的房間，內裏保存了黑板及粉筆，Juliana興奮拿起粉筆準備寫上節目名，可惜她中文水平有限，只識寫「怪」字，「宿」字只勉強寫了幾筆，最後在各人協助下才完成。跟着在學校禮堂有一座彈床，二人童心未泯，Doniven更聲言做童軍時經常跳彈床。Juliana跳得太盡興及興奮，笑言大叫說︰「瀨尿、瀨尿，我瀨尿喇。」最抵死還邊說邊按住肚，仿佛真的憋不住一樣，非常搞笑。在酒店他們認識了酒店店長席定京吾，並幫忙燒木提供暖氣，可惜雞手鴨腳的Doniven越幫越忙，差點被自己掉入火爐的木頭掟到。酒店店長席定先生表示，當初買入廢校變成酒店，是想將讀書時開心的回憶傳遞給當下的小朋友，而整個改建花了足足2年時間。

Doniven與Juliana見到酒店有彈床，顯得很興奮。

Doniven與Juliana見到酒店有彈床，顯得很興奮。

由課室改建而成的房間，都有一塊黑板。