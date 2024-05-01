55歲亞姐翁虹被爆好人好事　落難演員無錢回家出手相助結局極暖心

翁虹為1989年香港亞洲小姐競選冠軍，由於在亞視拍劇未見有突出成績，後轉拍三級電影人氣急升，卻因而受到非議。1995年翁虹到台灣發展，轉型做歌手和拍劇，後再回香港拍TVB電視劇，2004年轉攻內地發展。而翁虹與第二任丈夫劉冠廷育有一女，17歲女兒劉蒔長得亭亭玉立，更被封為「宅男女神」。

1989年亞洲小姐選舉由翁虹奪冠。（影片截圖）

1989年亞洲小姐選舉由翁虹奪冠。（影片截圖）

近日翁虹被爆出好人好事，原來曾幫圈中好友解難。拍《狂飆》爆紅的內地演員張頌文，當年任劇組工作人員時，因遇上投資方「走佬」，張頌文只能哀求劇組員留下完成工作。拍完戲後，張頌文問制片人攞錢回北京，對方以沒錢為由要求他們自己想辦法。

翁虹（右）帶女兒參與公益活動。（台灣優質生命協會）

蘭子在社交平台上載了與祈文傑及翁虹的合照，她們一起為祈文傑及Fanny慶祝生日。(fb@Lanchi陳淑蘭)

此時張頌文恰好遇到翁虹，翁虹見張頌文關心問道兩人拍完戲去哪裡，得知兩人都回北京後，同路的翁虹又問兩人搭哪班航班，張頌文只得尷尬回答指沒錢回北京。翁虹聽後立即要了張頌文及其同事身份證號碼，並將航班號碼寫在紙上，告訴他們：「你們跟我同一班飛機。」翁虹的善心令張頌文銘記於心。張頌文說出往事後，有網民到翁虹社交網留言提起此事，翁虹主動回覆：「沒想到當年一個小小的決定會種下今天這樣的果！都是感恩善良可愛的人」。

翁虹曾幫落難的張頌文買機票回家。（節目截圖）

翁虹曾幫落難的張頌文買機票回家。（節目截圖）

翁虹曾幫落難的張頌文買機票回家。（節目截圖）

翁虹善心對方多年銘記在心。（節目截圖）

翁虹沒想到當年善舉會種下這樣一個果。（小紅書）

翁虹於2007年再婚，下嫁美籍華裔商人劉冠廷，婚後育有女兒「小水晶」劉蒔（Crystal）。（微博照片）