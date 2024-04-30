TVB小花帶愛犬行山抱起聞花　網民擔心垂直孭起傷脊椎致癱瘓

TVB小花陳瀅（Jeannie）一向都是愛犬之人，家有3隻小可愛，包括「大佬」Diesel、「二哥」Baymax及「細佬」Kumo，而且3隻狗仔都先後參與過電視演出，當中Diesel曾參演《愛美麗狂想曲》，Baymax曾於《美麗戰場》亮相，而Kumo就曾隨陳瀅驚喜客串《寵愛Pet Pet》，名副其實當上「狗明星」！近日陳瀅家中又添新成員，本月中她在IG曬出與新寵Whiskey的合照，日前她更帶Whiskey一起行山！

陳瀅（Jeannie）一向都是愛犬之人，家有3隻小可愛，包括「大佬」Diesel、「二哥」Baymax及「細佬」Kumo。（IG@missjni）

帶愛犬在沙灘玩。（IG@missjni）

Diesel曾參演《愛美麗狂想曲》。（影片截圖）

Diesel曾參演《愛美麗狂想曲》。（影片截圖）

Kumo曾隨陳瀅驚喜客串《寵愛Pet Pet》。（影片截圖）

近日陳瀅家中又添新成員，本月中她在IG曬出與新寵Whiskey的合照。（IG@missjni）

好可愛。（IG@missjni）

日前陳瀅曬出多張行山照，並寫道：「first hike with whiskey. 」相中所見，陳瀅用寵物孭帶孭着愛犬Whiskey，又抱起Whiskey聞花，而Whiskey似乎對周圍環境都十分好奇，在山上狂跑，又聞花食花，不少網民都大讚可愛！

日前陳瀅帶埋Whiskey一起行山。（IG@missjni）

Whiskey似乎對周圍環境都十分好奇，又聞花食花。（影片截圖）

抱起Whiskey聞花。（影片截圖）

在山上狂跑。（影片截圖）

不過當中亦有人留意到陳瀅用的這款孭帶令Whiskey長期處於雙腳懸空的狀態，擔心會傷及狗狗的脊椎，紛紛留言溫馨提醒：「臘腸狗本身腰長，用呢款打直嘅揹袋對所有狗狗脊椎骨都好傷，好易出現頸推移位，嚴重可以導致後肢癱瘓，要動手術先可復元」、「下次唔好用呢啲揹帶，垂直對臘腸條腰唔好，抱佢都盡量要打橫抱，抱埋佢後腳，如果唔係好傷佢腰椎」、「長身型嘅狗係特別要水平抱起，先唔會令佢哋脊骨受壓」、「有啲植物唔可以畀佢聞呀」！

陳瀅用寵物孭帶孭着愛犬Whiskey。（IG@missjni）

有人留意到陳瀅用的這款孭帶令Whiskey長期處於雙腳懸空的狀態，擔心會傷及狗狗的脊椎。（IG@missjni）