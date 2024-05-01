拜金名媛兩地豪宅內部全公開極盡氣派　自稱只愛舒適乾淨不求奢華

鍾鎮濤（阿B）前妻、現年60歲的「前B嫂」章小蕙（Teresa）出生於富裕家庭，年輕時樣貌標緻，當年與阿B一見鍾情。章小蕙向來追求時尚品味，喜愛買名牌扮靚，曾豪言「飯可以不吃，衣服不能不買」成為了她的經典金句，她更一度被認為是因為奢華的生活習慣而導致鍾鎮濤破產，甚至被標籤做「香港第一拜金女」。近年章小蕙轉戰內地發展網絡事業，成為了「帶貨網紅」，獲不少品牌歡迎。她亦不時於社交網上分享日常生活點滴，與粉絲互動。日前她就發布了一條名為「我的舊家Roomtour」影片，令她於香港以及美國兩地豪宅全曝光！

章小蕙於巴黎時裝周被偶遇生圖。(小紅書)

章小蕙保養得宜（小紅書@章小蕙）

雖然章小蕙發福不少，但完全未有影響顏值。（影片截圖）

章小蕙在影片中公開了昔日在香港以及美國洛杉磯居住的豪宅內部裝潢，可見兩個豪宅均以簡約歐陸風格為主，空間闊落且樓底非常之高，家中多個位置更掛滿了大型水晶吊燈，極具奢華氣派。章小蕙表示：「我（家裏）有大概十幾個水晶燈，有大的有小的，這些水晶燈都是我從倫敦或巴黎那些古董店裏面買，那些古董店店主會從法國或英國古堡把舊的東西摘下來。」可說是相當珍貴。

章小蕙公開她的兩地豪宅。(小紅書)

章小蕙又解釋為何會有那麼多水晶：「我喜歡水晶的能量在我家裏的感覺，我覺得它能淨化環境，當我需要不斷地補充的時候，這些就是我天天看着的東西。」她還表示一個舒服的環境只要打掃乾淨，有自己的書、衣服、抱枕、梳化、家具，不需要很奢華也能令她開心。

章小蕙家中掛滿吊燈。(小紅書)

章小蕙家中掛滿吊燈。(小紅書)

章小蕙家中掛滿吊燈。(小紅書)

章小蕙不愛海景鍾情樹木

她於1997至2005年間居住在位於山頂道77號的英式洋房，該豪宅外面一大片草地種滿多棵老樹，章小蕙自言不要海景或是甚麼360度景觀，她只要大樹：「你給我很多很多棵大樹把我包圍住，我就非常開心。」她又展示了香港舊居的工作間，梳化後面是一幅擺滿了書籍的「書牆」，書枱上布滿雜物並放置了一部傳真機，她說：「傳真機是我跟報章雜誌交稿的唯一通訊方式。」她的家中還擺放了一些不准坐的觀賞椅子，她解釋因為是很老很老的法國椅子，在歐洲的跳蚤市場搬回來的。

章小蕙家中有椅子是不准坐的。(小紅書)

離開香港後，章小蕙移居洛杉磯並曾住在聖莫尼卡（Santa Monica）海邊山上一幢單層木屋，屋內巨廳中擺了一張復古長餐桌，梳化上有多個以古董布料做的咕𠱸，她的木茶几是「巨大圖書」造型，相當有特色。屋外還設有大花園，當中種了橡樹、牛油果樹、檸檬樹等。

章小蕙在美國的故居。(小紅書)

章小蕙在美國的故居。(小紅書)