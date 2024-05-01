家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯再續前緣　羅嘉良升呢主演惡鬥視后

由金牌監製梁家樹與陳德修聯合監製的《家族榮耀》叫好叫座，2022年播出時大結局錄得(7天跨平台總收視)30.3點高收視，全劇平均收視亦高達27點。劇組去年承接劇集好聲勢落實開拍續集《家族榮耀之繼承者》，並即將強勢登陸翡翠台，無綫於昨晚（4月30日）推出首個宣傳預告片加以預熱。



《家族榮耀之繼承者》推出首個宣傳預告片加以預熱，除咗大場面夠氣派兼夠吸引，主角的大頭鏡頭亦相當吸引。

《家族榮耀之繼承者》推出首個宣傳預告片加以預熱，除咗大場面夠氣派兼夠吸引，主角的大頭鏡頭亦相當吸引。

《家族榮耀之繼承者》推出首個宣傳預告片加以預熱，除咗大場面夠氣派兼夠吸引，主角的大頭鏡頭亦相當吸引。

分別於馬來西亞及香港取景的《家族榮耀之繼承者》，由《家族榮耀》原班幕後精英負責打造，同樣是以豪門家族為題材的精製劇集，故事講述丘家長孫女丘皓兒（佘詩曼飾）雖然精明能幹，但礙於是女兒身份，加上父親丘家大兒子守仁（許紹雄飾）看淡權力及名利，令皓兒在家族中一直不得勢，公司大權完全落在丘老太爺（劉江飾）二兒子守義（羅嘉良飾）及守義兒子智斌（羅子溢飾）手上。不過因為丘老太爺突然病重，並留下委託書著皓兒全權代理集團主席要務，令原本已關係緊張的丘家一夜變天，一幕幕峰迴路轉而又緊張刺激的繼承者大戰如箭在弦。

佘詩曼與林峯CP在《家族榮耀之繼承者》強勢合體。

去年在《萬千星輝頒獎典禮》中連掃「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」三個大獎的佘詩曼擔崗主演。

羅子溢繼續留低拍續集。

《家族榮耀之繼承者》由宣布開拍續集至今，卡士一直是外界關注焦點，根據無綫昨晚釋出的首條預告，17名主演大頭全面曝光，先後為（按預告出場序）佘詩曼、羅嘉良、許紹雄、余安安、林峯、黃浩然、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、梁諾妍、王敏奕、劉江、吳岱融、龔慈恩、劉浩龍及羅子溢，眾演員各懷鬼胎的神情及滿是仇恨的眼神，配以「豪門上流全員惡鬥」的宣傳字句，劇力萬鈞。17位演員之中，除了去年在《萬千星輝頒獎典禮》中連掃「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」三個大獎的佘詩曼值得期待，在上季大結局以彩蛋形式出場搶盡焦點的羅嘉良亦相當搶焦，今集「升呢」《家族》系主角行列的羅嘉良，除了以一貫好演技吸引觀眾眼球，一頭微曲白髮的老妝配以老謀深算的神情，帶出新鮮感的同時、亦演活了角色應有的壓迫感。

在上季大結局以彩蛋形式出場搶盡焦點的羅嘉良亦相當搶焦

林峯強垮加盟《家族榮耀之繼承者》

劉江

吳岱融

+ 6

除了演員陣容，預告片亦曝光了劇集重要場口，除了有羅嘉良與劇中兒子羅子溢密謀對付佘詩曼的盤算場口外，還有余安安怒摑阿佘一幕，到底「家人」如何令你感覺恍如每日置身地獄？

佘詩曼被摑連環圖。

佘詩曼被摑連環圖。