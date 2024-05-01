楊受成攜天王天后出席新店剪綵勁難得　容祖兒用9秒9掃珠寶畀媽媽

「英皇珠寶」上海新店於今日（1 日）華麗開幕，現場星光熠熠、氣氛熾熱。英皇集團主席楊受成博士攜同英皇娛樂藝人謝霆鋒和容祖兒驚喜現身主持剪綵儀式，共同見證英皇珠寶精雕細琢的品質和匠心獨運的設計精髓。

英皇集團主席楊受成博士攜同英皇娛樂藝人謝霆鋒和容祖兒主持英皇珠寶上海真如環宇城MAX新店開幕剪綵儀式。

楊受成博士開心表示：「這次上海真如環宇城英皇珠寶新店開幕， 標誌著品牌於內地珠寶市場的業務版圖不斷擴大，有助進一步提升品牌在大中華 地區的知名度。今天霆鋒、祖兒兩位天王天后難得聚首一堂參加活動，我們都知道他們日程滿檔，能一同出席實在是難得，我昨晚還特別帶他們去一嚐正宗的上海本幫菜。」 今天現場氣氛熱爆，早有大批歌迷和粉絲聚集圍觀，熱情高漲。

霆鋒、祖兒兩位天王天后難得聚首一堂，與老闆楊博士一同出席活動。

霆鋒和祖兒都盛裝出席，盡展優雅風采。霆鋒不僅在音樂和電影上才華橫溢，對於珠寶的詮釋更是獨具一格。他分享道：「珠寶設計對於時尚搭配其實就是不斷尋求突破與探索更多可能性，就好似電影裡的動作場面，都希望能令觀眾有耳目一新的感覺。即將上映的《海關戰線》我會首次擔任動作導演，對我來說是一個全新挑戰。這正正同英皇珠寶追求勇於創新，以一絲不苟的細緻工藝打造時尚活力的珠寶首飾理念不謀而合。」

霆鋒尋求突破於即將上映的《海關戰線》首次擔任動作導演，並表示自己與英皇珠寶首飾勇於創新的理念不謀而合。

祖兒更佩戴價值過千萬的英皇珠寶首飾閃耀全場，盡展高貴典雅，出名孝順女的她亦表示：「母親節快到了，雖然今次行程匆匆，但我頭先都以『九秒九』速度挑選份首飾禮物送給媽咪，搭配一套母女款也不錯！」她更補充道：「我對公司設計的珠寶特別情有獨鍾，適逢母親節，最好就是揀一份實用，而又表達到自己心意的禮物送俾媽咪，好似英皇珠寶有不同款式設計，高貴與時尚並重，很有收藏價值，最岩就係送俾係我心目中一樣咁有分量既媽咪！ 」