五月天取消五迷齊聚中環唔願走　上海馬小姐：回去上幾天班再來

台灣天團五月天昨日（30日）開始於香港舉辦一連七場的演唱會《五月天 [ 回到那一天 ] 25週年 巡迴演唱會》，但因為黃雨關係，尾段部分需要提早完結，而安可部分五月天亦改由直播舉行。今日（1日）主辦下午5時許突然宣布晚上場次因為受到惡劣天氣影響而令部分器材出現問題，需要取消演出，而原定今晚的場次將於5月9日補回。

台灣天團五月天演唱會需延期舉行，但場外仍然有不少的粉絲。(陳順禎 攝)

其實很早已經有不少粉絲在演唱會的外圍等候，《香港01》於場外找到有來自內地的粉絲何小姐接受訪問，何小姐知道取消時自己已經在來香港的中途，她表示很傷心：「取消嘅時候我係過關，但係我係還是來，因為想睇吓呢度好多fans，我知嘛。所以想睇吓啲fans唱歌啦，嗰個好多活動，所以我想嚟睇吓先啦。冇事啦，反正都有其他場㗎！」何小姐表示知道演唱會改到9號舉行。

其實很早已經有不少粉絲在演唱會的外圍等候。(陳順禎 攝)

何小姐知道取消時自己已經在來香港的中途。(陳順禎 攝)

何小姐雖然知道今日的場次已經改到9號，但她把自己今天的票跟人換了，她自己去後天（3日）的一場：「同人換咗，佢可以來9號，但我9號要返去讀書啦！」何小姐就表示今日雖然取消了場次，但自己也沒有什麼損失，因為她說自己在深圳過來很近。

何小姐雖然知道今日的場次已經改到9號，但她把自己今天的票跟人換了。(陳順禎 攝)

另一位粉絲馬小姐接受訪問時表示取消場次對她影響不大：「我正好來香港玩嘛，有可能找人換或是看一下自己的行程能不能變動吧。」從上海來的她表示正好來香港玩，所以因為取消而多花的錢都沒什麼所謂。但她表示4號就要離開香港：「可以回去上幾天班，然後大概8號再過來吧。」馬小姐對於要重新再來香港欣賞改期的演唱會沒有覺得是損失：「雖然是說突然取消是有心理有差的，但是我覺得他們已經能夠這樣子排一場已經是不容易的事情，所以也理解吧。」馬小姐認為主辦處理方法洽當，因為要先確定大家的安全。

馬小姐接受訪問時表示取消場次對她影響不大。(陳順禎 攝)