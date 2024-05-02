外籍人士無奈樣被困「姜濤灣」　唔知姜濤係咩人要令銅鑼灣迫爆

人氣男團MIRROR成員姜濤日前（30日）25歲生日，他人不在香港而在新加坡，但他的一班粉絲（姜糖）仍然在堅持銅鑼灣慶祝「姜誕」。很多姜糖把銅鑼灣變成「姜濤灣」，在馬路邊等姜濤電車駛過，再舉牌歡呼，兩邊馬路都被擠得水洩不通，直至晚上。雖然今年姜濤生日不在香港，但仍然有不少的姜糖等到晚上都未離開，狂風暴雨都沖不散她們的熱愛，原來她們約定10點在姜濤灣大合唱及合照，所以一起堅守到10點。

姜濤灣已經人山人海。（陳順禎攝）

4月30日是MIRROR人氣王姜濤25歲生日，一如以往，姜糖為了跟偶像慶生，再次將銅鑼灣打造成姜濤灣，惟今晚亦不敵黃雨被迫離開。

昨日（1日）網上有一張相片流傳，相中有一位外籍人士在等過馬路，當日姜濤灣兩邊馬路被擠得水洩不通，外籍人士顯得一臉無奈。網民把這個畫面加上了主題：「I HAVE NO IDEA WHAT I'M DOING」像是這個外籍人士被困在馬路前。

網上有一張相片流傳，相中有一位外籍人士在等過馬路，當日姜濤灣兩邊馬路被擠得水洩不通，外籍人士顯得一臉無奈。(ig@jojo__wu)

相片中的主角Alex MacGregor亦有留意到自己在圖中：「It me. I was hungry af.」他表示那個是自己，解釋自己很餓。有網民留言說他：「wrong place at the wrong time.」但Alex卻表示自己住在附近：「I live here.」

相片中的主角Alex MacGregor亦有留意到自己在圖中。(ig@alexmacgregor)

Alex本尊出現後，他表示收到不少的dm解釋姜濤灣為什麼會擠得水洩不通，但他卻表示不明白為何這麼多人聚集在那，便被對方問他知不知道誰是姜濤：「Do u know Keung To?」而Alex當然說不知道是誰：「No.」對方就繼續解釋姜濤是誰：「He is a big hit in local music scene.」亦向Alex解釋姜糖守候在姜濤灣的原因，就是為了與姜濤慶祝姜誕。

Alex本尊出現後，他表示收到不少的dm解釋姜濤灣為什麼會擠得水洩不通。(ig@alexmacgregor__)

Alex收到不少的dm。(ig@alexmacgregor__)

Alex亦分享了另一個dm，圖中全是emoji，一班銀髮族包圍着他。(ig@alexmacgregor__)

Alex亦在社交平台分享網民的dm，解釋銅鑼灣為什麼變姜濤灣，其實是因為姜濤也住在這裡，所以姜糖在會選在姜濤灣慶祝。Alex亦很有禮貌地回覆：「OK. No one is a fan it seems.」Alex亦分享了另一個dm，圖中全是emoji，一班銀髮族包圍着他，被不少網民批評十分擾民，而且很阻路，更需要警方安排人手在現場維持秩序：「浪費警力！」其實姜濤每年生日都會令姜濤灣迫爆，已經引起不少爭議。

銅鑼灣今日4月30日變了姜濤灣.(小紅書截圖)

銅鑼灣今日4月30日變了姜濤灣.(小紅書截圖)

銅鑼灣今日4月30日變了姜濤灣.(小紅書截圖)