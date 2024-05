外籍人士無奈樣被困「姜濤灣」　唔知姜濤係咩人要令銅鑼灣迫爆

人氣男團MIRROR成員姜濤日前(30日)25歲生日,他人不在香港而在新加坡,但他的一班粉絲(姜糖)仍然在堅持銅鑼灣慶祝「姜誕」。很多姜糖把銅鑼灣變成「姜濤灣」,在馬路邊等姜濤電車駛過,再舉牌歡呼,兩邊馬路都被擠得水洩不通,直至晚上。雖然今年姜濤生日不在香港,但仍然有不少的姜糖等到晚上都未離開,狂風暴雨都沖不散她們的熱愛,原來她們約定10點在姜濤灣大合唱及合照,所以一起堅守到10點。

姜濤灣已經人山人海。(陳順禎攝)

4月30日是MIRROR人氣王姜濤25歲生日,一如以往,姜糖為了跟偶像慶生,再次將銅鑼灣打造成姜濤灣,惟今晚亦不敵黃雨被迫離開。

昨日(1日)網上有一張相片流傳,相中有一位外籍人士在等過馬路,當日姜濤灣兩邊馬路被擠得水洩不通,外籍人士顯得一臉無奈。網民把這個畫面加上了主題:「I HAVE NO IDEA WHAT I'M DOING」像是這個外籍人士被困在馬路前。

網上有一張相片流傳,相中有一位外籍人士在等過馬路,當日姜濤灣兩邊馬路被擠得水洩不通,外籍人士顯得一臉無奈。(ig@jojo__wu)

相片中的主角Alex MacGregor亦有留意到自己在圖中:「It me. I was hungry af.」他表示那個是自己,解釋自己很餓。有網民留言說他:「wrong place at the wrong time.」但Alex卻表示自己住在附近:「I live here.」

相片中的主角Alex MacGregor亦有留意到自己在圖中。(ig@alexmacgregor)

Alex本尊出現後,他表示收到不少的dm解釋姜濤灣為什麼會擠得水洩不通,但他卻表示不明白為何這麼多人聚集在那,便被對方問他知不知道誰是姜濤:「Do u know Keung To?」而Alex當然說不知道是誰:「No.」對方就繼續解釋姜濤是誰:「He is a big hit in local music scene.」亦向Alex解釋姜糖守候在姜濤灣的原因,就是為了與姜濤慶祝姜誕。

Alex本尊出現後,他表示收到不少的dm解釋姜濤灣為什麼會擠得水洩不通。(ig@alexmacgregor__)

Alex收到不少的dm。(ig@alexmacgregor__)

Alex亦分享了另一個dm,圖中全是emoji,一班銀髮族包圍着他。(ig@alexmacgregor__)

Alex亦在社交平台分享網民的dm,解釋銅鑼灣為什麼變姜濤灣,其實是因為姜濤也住在這裡,所以姜糖在會選在姜濤灣慶祝。Alex亦很有禮貌地回覆:「OK. No one is a fan it seems.」Alex亦分享了另一個dm,圖中全是emoji,一班銀髮族包圍着他,被不少網民批評十分擾民,而且很阻路,更需要警方安排人手在現場維持秩序:「浪費警力!」其實姜濤每年生日都會令姜濤灣迫爆,已經引起不少爭議。

銅鑼灣今日4月30日變了姜濤灣.(小紅書截圖)

