詹仕偉Snoopy香港首個簽唱會又唱又跳　仲跳埋超可愛嘅《三分甜》

ViuTV人氣選秀節目《全民造星Ｖ》十強選手詹仕偉（Snoopy）一直人氣高企，繼年初生日粉絲見面會後，Snoopy特意趁著五一勞動節假期回到香港舉行「Snoopy詹仕偉 簽唱會」。今次是Snoopy在港的首個個人簽唱會，他跟現場一眾粉絲分享他興奮心情及大談未來動向，並與粉絲大玩互動遊戲！ 而一向「寵粉」的Snoopy 更施展渾身解數，為大家不少的唱跳歌曲。唱完歌Snoopy便立即舉行首個個人簽名會，與一眾粉絲簽名互動！

今次是Snoopy在港的首個個人簽唱會。(梁碧玲 攝)

ViuTV人氣選秀節目《全民造星Ｖ》十強選手詹仕偉（Snoopy）一直人氣高企。(梁碧玲 攝)

Snoopy在現場一片歡呼聲中登場，並為大家帶來歌曲《Pump it UP》。演唱完首支作品後，Snoopy便以廣東話親切地跟在場觀眾打招呼，表示十分高興再次來到香港，他指很感激再次見到一眾粉絲及好友到場支持，並十分感謝商場邀請他舉辦簽名會，讓他可與一眾香港的Fans近距離互動！

Snoopy為大家帶來歌曲《Pump it UP》。(梁碧玲 攝)

Snoopy以廣東話親切地跟在場觀眾打招呼。(梁碧玲 攝)

Snoopy被問到是次香港之行必做之事，Snoopy笑言十分想念香港的美食，所以落機後便急不及待到茶餐廳享受美食！提到母親節即將來臨，Snoopy亦向一眾現場觀眾分享他於香港慶祝佳節的心水好地方！最後，提到來年計劃及動向，一向長駐台灣的Snoopy更表示希望可以有更多機會能夠與香港粉絲見面，並為大家帶來新作品。最後，Snoopy壓軸為大家帶來帥氣跳唱版本的《三分甜》，令現場洋溢著一陣溫馨甜蜜氣氛！

Snoopy笑言十分想念香港的美食，所以落機後便急不及待到茶餐廳享受美食。(梁碧玲 攝)