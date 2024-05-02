成龍為白髮造型每日需用一個鐘　唔係大家想像中咁老：我還很健壯

國際巨星成龍近日現身武漢設計工程學院出席公益活動，而作為該校的「成龍影視傳媒學院」院長的他，一出現已引來許多學生包圍，紛紛高喊院長好，場面相當墟冚。而在活動上的抽獎環節，當他聽到主持人的發言不對勁的時候，他亦毫不客氣提出質疑，展現大哥風範，讓不少網民激讚。

成龍現身武漢設計工程學院出席活動。（微博圖片）

在活動上，當成龍現身時深受學生歡迎，他亦顯得相當親民，不時揮手與在場人士打招呼。而在互動環節中，他亦提到為了維持白髮造型，每一天早上都要花一個小時去整理，將頭髮刷白，他表示：「我不是你們想像的那麼老，放心放心，我還很健壯。」

其實，他早前在四川出席活動時，就已被發現滿頭白髮及鬍鬚亦變白了，整個人看上去顯得衰老，讓不少網民感嘆大哥真的老了。事實上，他的白髮白鬍鬚模樣是為新電影而做的造型，所以近來都是以該模樣現身。

成龍早前被指衰老了許多。（微博圖片）

成龍黑髮模樣。（視覺中國）

成龍除了在活動上分享白髮造型之外，還親自進行抽獎活動。當主持人表示抽獎的禮物是他的親筆簽名書時，台下學生紛紛大喊想要，不過因數量有限只能抽取兩個名額而已，當他聽到兩個名額時似乎感到不對勁，立即拿着咪高峰霸氣地提出質疑：「為甚麼兩個，昨天我簽了20本呢。」立即引來台下學生起哄，而主持人聽後亦停頓幾秒接不下話，頓時整個氣氛相當尷尬。

20本的簽名書最後變成只有兩本的名額，不少網民都紛紛提出質疑是另有操作。但另有網民指出，主持人在事後補充表示另外的18本會在後續活動中送出，但大家都不太相信。