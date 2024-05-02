郭晉安老婆歐倩怡一首兒歌紅足27年　前夫拍《老表》都識唱

郭晉安歐倩怡今日宣布離婚。歐倩怡今日（02/05）於Instagram發文，寫道：「感恩曾與你一起走過一段美好的歲月！自兩年前起已經分開生活了，而作出離婚這個決定是經過我倆的深思熟慮及溝通。」



歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。

歐倩怡在《女人唔易做》（2006）中飾演江晶晶。（截圖）

郭晉安與歐倩怡於1999年因拍攝旅遊節目而認識，其後兩人迅即墮入愛河，相戀7年後於2006年7月在香港迪士尼樂園舉行婚禮。婚後兩人育有一子一女。自從結婚後，歐倩怡就選擇做「成功男人背後的女人」在家相夫教子，亦甚少亮相幕前。最近的一次出現為客串電影《五個小孩的校長》及在ViuTV《超級奶爸》節目擔任嘉賓。

講到歐倩怡，不少人都會想起她的幕前演出，例如《西遊記(貳)》中的「紅孩兒」，又或是《秀才遇著兵》的萬麗君，但講到歐倩怡的成名之作，其實反而是她入行早年所唱的一首兒歌。

歐倩怡透露正修讀為期兩年的「運動營養學碩士課程」。（資料圖片）

當年中五畢業後的她參加無綫電視及華星唱片合辦的新秀歌唱大賽，其後更到華星唱片簽約成為旗下歌手。翌年1997年她主唱卡通片「櫻桃小丸子」的片尾曲《問題天天都多》，一句歌詞「問題天天都多 BILI BALA BILI BALA」無意中成為了經典。之後倩怡憑這首歌奪得十大兒歌金曲兼至NET兒歌大獎，以及最受歡迎兒歌女歌手，2001年亦推出了她的首張個人唱片《Cindy》。有趣的是，其中一句歌詞「問題天天都多 BILI BALA BILI BALA」也成爲當時老公郭晉安於劇集《老表，你好嘢！》中的金句。

有趣的是，其中一句歌詞「問題天天都多 BILI BALA BILI BALA」也成爲當時老公郭晉安於劇集《老表，你好嘢！》中的金句。（網上圖片）