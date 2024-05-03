蔡卓妍美國遇Fans接機跟拍被指冷漠　網民公開另一版本揭寵粉真相

蔡卓妍（阿Sa）早前飛去美國紐約出席時裝周活動，她在社交平台都有分享自己的美艷造型，而她落機時，就發生了一段小插曲。

阿Sa以絕美造型出席紐約時裝周活動。（IG@choisaaaa）

阿Sa好高貴。（IG@choisaaaa）

有當地Fans從社交平台得知阿Sa去紐約，就去機場守候她。見阿Sa步出機場範圍時，Fans都成功埋身，並興奮說：「Hello！」但戴著墨鏡、拖著行李的阿Sa直行直過，阿Sa步出機場時，Fans繼續跟著她，阿Sa說：「都幾凍喎。」Fans再說：「Hello！」此時阿Sa一邊整理外套一邊語調平淡地回應：「Hello。」其後阿Sa一邊望著助手整理行李，一邊等上車。

阿Sa拖著大包小包現身紐約機場。（小紅書圖片）

Fans興奮跟阿Sa打招呼，但她只語調平淡說「Hello。」被指冷漠。（小紅書圖片）

阿Sa步出機場。（小紅書圖片）

阿Sa說原來紐約天氣都幾凍。（小紅書圖片）

之後阿Sa準備上車。（小紅書圖片）

原Po主說：「到達了！看得出來她很累！長途飛機真不容易啊！來到紐約真的蠻冷的！阿Sa保重身體，工作順利，在紐約玩得開開心心！」有網民睇完短片就認為，阿Sa明顯不想理會該名粉絲，問為何她要一直跟著對方，又有人留言指，「估唔到阿Sa都不易近人，在電視上扮友善扮性格隨和，但睇完你的影片，打了七折。」、「本來就是藝人，現在才知道嗎？」

有人就覺得阿Sa在機場的表現，與幕前親和形象有對比，但亦有人認為，明明她不想理粉絲，為何對方都要跟著她。（小紅書圖片）

不過發文者就再出Post極力幫偶像平反，公開事件另一版本，指阿Sa其實有停低跟大家傾偈拍照，她貼出阿Sa與幾位Fans的合照，以及跟自己的單獨合照，並替阿Sa解畫，她表示：「榮幸這次也能過去接她飛機，她今天剛下飛機有點累～但還是很寵粉有跟我們合影喔！我們永遠支持妳！也謝謝各位粉絲們配合維持秩序還有溫暖接待！希望Sa能感覺到海外粉絲的愛！」網民即轉口風大讚：「SaSa好好人呀！」

不過該粉絲就貼出自己與阿Sa的合照，指對方即使累透都同自己合照，明明是極寵粉！（小紅書圖片，經後製打格）

該粉絲更說，阿Sa其實留低跟大家聊了一會，並且與大家影合照，好友善。（小紅書圖片，經後製打格）

其實阿Sa上機時曾在社交平台說要坐16個鐘頭飛機，寫下：「16 hours ✈️ #😴😴😴😴😴」相信即使疲倦亦是人之常情，落機時未「回魂」也是在所難免，肯停下來跟支持者合照已是非常愛錫她們了。

阿Sa上機前貼了一張瞓覺相，用emoji指要坐16個鐘頭長途機好眼瞓。（IG@choisaaaa）

阿Sa搭飛機的造型。（IG@choisaaaa）