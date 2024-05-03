姜濤唔嬲Edan公開黑影片賀壽　Anson Lo打算出手煮宵夜震驚隊友

Ian最先步出，不過佢話連新加坡嘅名物「斑蘭蛋糕」都無買。（梁碧玲攝）

MIRROR完成新加坡場巡演後，今晚（2日）返港，除Jer留在當地與家人旅遊外，11子約在10時許分批步出，雖然之前Makerville表示與機管局商討後，不設fans送機及接機等候區，但今晚有部分粉絲站到較遠嘅停車場樓層遠觀。

屋企人去旅行，Anson Lo返到屋企要自己煮宵夜，連Jeremy聽到都表示驚訝。（梁碧玲攝）

最先部出嘅Ian表示當地雖然有外出，但都係搵嘢食為主，問到食咩，佢自己都忍唔住笑：「拉麵」；由於Jer在新加坡場改唱了《筆觸男孩憂鬱之死》，問到Ian澳門場會否有改動，他表示香港站也曾有改動，但又擔心有第一次入場嘅觀眾。「所以如果想聽就留返7月入場。」另外，提到《12怪盜》在北美上映時，宣傳照獨欠Ian，他表示未有留意，並謂：「換返咪好囉，應該係咁啱啲劇照無我。」

姜濤被Edan公開鼻鼾片，他笑言「證明我哋tour真係好攰」，又指會準備Edan嘅黑圖、黑影片。（梁碧玲攝）

而喺姜濤生日上載扯鼻鼾「黑片段」嘅Edan，他表示有兩段喺手，已經揀好少少嘅上載，而上載前亦得到對方同意，不過大表哥補充話最主要受害者係Jer，又話Edan長期預計幾時有嘢發生。姜濤雖然在新加坡過生日，但他未有放縱大吃。「畢竟係演唱會，唔係旅行嘛。（有去跑步，唔辛苦？）辛苦，但都要跑，同埋效果會好啲，（有無瘦？）無肥到，都有食肉骨茶、胡椒蟹。」

巡唱只餘下澳門站，Lokman表示有點感觸，但亦期待下個tour見。 （梁碧玲攝）

向來只有冬天嘅Anson Lo，表示喺新加坡都頂唔順要著短袖，但他強調返到香港一切照舊。Anson Lo明天要到電台宣傳新歌，他表示比起休息，更想宣傳新歌，問到教母會否煮定宵夜，Anson Lo話屋企人去晒旅行，今晚自己煮，仲叫大家拭目以待，Jeremy聽到之後即時叮囑佢小心。

Stanley在新加坡場唱《來不及》失準，他表示「自己做得唔好，無得癩。」（梁碧玲攝）