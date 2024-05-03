古力娜扎迎32歲生日大曬三套寫真　Cosplay精靈露腰露腿唯美吸睛

內地女星古力娜扎昨日（2日）迎來32歲生日，在這個特別重要日子，她就向粉絲們大派福利，透過個人工作室微博上貼三套不同造型的寫真美照，其中一款Cosplay精靈的照片特別吸睛，完全沒有違和感，讓不少網民讚不絕口。

古力娜扎身穿中式旗袍 ，展現東方美。（古力娜扎工作室微博圖片）

古力娜扎擁有精緻五官，高挑身材，根本就是衣架子一名，幾乎能駕馭任何款式衣服。首先她就上貼多張身穿中式旗袍的美照，貼身的旗袍設計令她更展現S形美妙身段，腰窩線條特別明顯，再加上將頭髮梳起插入中式飾物配件，整個人氣質出眾，大氣優雅展現東方美。

古力娜扎在餐廳拍攝。（古力娜扎工作室微博圖片）

隨後就上貼多張在餐廳拍攝的照片，梳着中分長髮耳朵旁插入一朵玫瑰花的她，展現另一種簡約時尚美，近鏡拍攝的她皮膚白皙，展現甜美笑容，還多角度擺出Pose，調皮可愛，根本是360度零死角美女。

Cosplay精靈的照片特別吸睛。（古力娜扎工作室微博圖片）

最後她就上貼多張Cosplay精靈的美照，頭戴白色長髮，身穿一襲露腰露長腰的白色長裙，手持弓箭的她，相當性感唯美。對着鏡頭擺出多款pose的她，可見其腰間幾乎零贅肉，一雙美腿修長畢直，時而坐在森林處作狀彈琴，時而作狀拉起弓箭，展現不同情境的精靈模樣，完全沒有違和感，讓不少網民直言稱讚根本是從神話走出來的精靈，大獲好評。