嘉人自友約｜劉嘉玲爆梁朝偉發脾氣狀態　酒後大變：太任性了很煩

由影后劉嘉玲主持的綜藝節目《嘉人自友約》最新一集邀請了圈中模範夫妻陳豪（阿Mo)、陳茵媺（Aimee）做嘉賓，在訪談過程中陳豪夫婦亦對劉嘉玲與梁朝偉的夫妻生活甚有興趣，而劉嘉玲亦有問必答，更不諱言公開與老公吵架的私下狀態。

一起到澳門探索文化生活。（影片截圖）

在訪問過程中，阿Mo及Aimee已分享了許多夫妻日常，而他們亦對劉嘉玲及梁朝偉的夫妻相處生活甚感興趣，於是阿Mo就問到劉嘉玲有否曾跟梁朝偉吵架時，她就二話不說：「我們有吵架，幾乎也有打架，但是沒有打成。」還大方公開二人發生爭執時的狀態：「年輕的時候都很火爆，我的脾氣也火爆，然後他憋在心裏面，然後就是真的忍不住的時候，他會發自己脾氣的。他不能打我，他就打牆，他在我很暴躁的時候，他會躲起來，把自己鎖在房間裏裡面，然後等我的脾氣，過了那個脾氣，他就好好地跟你談，然後他會寫一張卡給你道歉，那這我就已經融化掉了，就已經好了。」

劉嘉玲承認曾與梁朝偉吵過架。（影片截圖）

梁朝偉發脾氣會憋在心裡面。（視覺中國）

另外，劉嘉玲亦分享梁朝偉有一件事，總令她覺得很煩，就是他喝完酒後會突然變成另一個人的狀態：「就是有時候他會太任性了，喝完酒之後，可能會回去《無間道》那個角色，可能會回去韋小寶那個角色，我會覺得很煩。因為我覺得，他就是一個小孩子，然後我又很想保護，他小孩子這一面。」夫妻生活過程總有吵吵鬧鬧，二人攜手走過來成為夫妻都是緣份。