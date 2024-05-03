方力申曾幫媒體拍片被指騙財　不擔心受影響︰唔關我事，可以查我

方力申今日（3日）以收藏家身份，出席大型卡牌及珍藏品展，將自己嘅私人部分珍藏包括高比拜仁（Kobe Bryant）、勒邦占士（LeBron James） 、米高佐敦（Michael Jordan）、史提芬居里（Stephen Curry）嘅球衣、波鞋、卡，價值過百萬。



小方展出部分珍藏，手上呢張卡花費5萬入手。（陳順禎 攝）

方力申出席Grade10亞洲巡迴卡展，並展出珍藏。（陳順禎 攝）

小方接受訪問時透露最貴嘅珍藏品花費逾十萬元入手。「係Michael Jordan 著過落場嘅鞋。（諗咗幾耐先入手？）無諗過就入手，因為佢退役都20幾年，我都係儲咗10幾年，係好難好難先遇到。不過香港天氣就算擺晒防潮珠都有少少出事，我屋企人成日都叫我賣，所以係要賣，唔賣真係會爛。」小方自言投資唔叻，買股票勁蝕、買藝術品要拉上補下，估唔到呢項興趣最有賺錢潛力。「有啲簽名相、合照可以Keep，又有意義，我爸爸就唔覺得。」

方力申在場都欣賞其他人的收藏品。（陳順禎 攝）

另外，提到近日有苦主報《東張西望》，指有媒體公司騙取版權費，小商戶甚至告上法庭，小方曾為該媒體公司主持節目，今日就事件作回應︰「我做過30幾集主持，係佢哋邀請，有俾酬勞。我拍攝時，同每個客人關係都好好，到今日都有送嘢俾我，我都有幫佢哋po嘢。當時嘅合作形式係幫佢哋介紹新企業、店舖，我嘅工作係咁，之後佢哋應承對方做咩我都唔知。」

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小方又謂自己透過主持亦獲益良多，因為當中有不少創業家，而當時因為疫情，所以自己都想出一份力。「我都係按工作計 ，有酬勞、有簽份，條款係清楚。（記︰怕唔怕影響到自己？而且愈來愈多苦主。）咁一定唔關我事，可以查我，我除咗酬勞外無其他錢賺，希望佢哋可以有個好嘅解釋，或點樣溝通返會好啲，我當然唔希望有爭拗，因為大家搵錢都辛苦。

方力申不擔心受事件影響︰「咁一定唔關我事，可以查我。」（陳順禎 攝）