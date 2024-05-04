雯雯爆三大惡耗初步懷疑有腫瘤　張致恒三仔入院愛犬患癌兼被逼遷

張致恒與太太區燕雯（雯雯）結婚以來，話題不絕，二人與4名兒子3隻狗屢次陷入財政危機，早前雯雯坦言已斷絕母女關係。5月3日又上載新片，連環爆三大惡耗，兒子入急症狗狗患癌，雯雯自己都疑有腫瘤。



張致恒與雯雯一家六口外出，為大仔張天寶慶祝5歲生日。（IG：@stevencheung）

雯雯4年生4個。(ig圖片)

雯雯幾乎隔日上新聞。（IG：@UGLY_MAMA）

雯雯指自己經歷咗「最難過嘅一星期」，之後播出自己戴病人手帶嘅相片，留言：「首先就係自己唔舒服，去咗急症，初步懷疑係腫瘤，要等化驗報告，同埋再深入檢查。」幾近同時兩歲三仔朗朗發燒入院：「朗朗持續成個星期都係高燒狀態，今次去急症，分流咗係緊急，即刻照X光入院，我完全冇準備下，就陪佢一齊入咗院，做一連串檢查……」首次離開朗朗一個人在陌生的地方，雯雯在門外聽到護士關門綁住兒子抽血狂嗌及大喊，令她忍不住流淚。

雯雯指自己過了難過的一星期。（影片截圖）

雯雯指自己疑有腫瘤。（影片截圖）

雯雯又表示三仔朗朗出事。（影片截圖）

雯雯張致恒幾名兒子輪流病。（影片截圖）

更指連愛犬也難逃厄運疑患上癌症，無奈地稱：「呢個星期完完全全好似我一生唔好嘅野一次過發生。短短7日時間，承受嘅壓力我已經再抖唔到氣，心身都覺得好累，我自問已經冇氣力再撐到任何的事情。」她又再次表示沒錢交租被逼遷：「结尾就係全家病哂，一個月就算姐姐到左都冇正常工作冇收入 ，換來嘅就係冇交租要搬走，但事實我地又點可能有一筆錢去租新地方，就算有，香港都唔會有人租比（畀）我地（哋）。比著以往我會想盡辦法保住個屋企，乞…..甚至出賣自己都要保住個屋企。但呢個星期發生嘅已經令咩力氣都冇，自己持續肚痛，仲要日夜夜照顧朗朗，擔心狗狗。我宜家就算要瞓街，咩都冇晒，我只希望所有小朋友同狗狗可以健康，唔好離開我。」

雯雯張致恒三仔朗朗要入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗要入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗要入院。（影片截圖）

雯雯張致恒三仔朗朗要入院。（影片截圖）

雯雯張致恒連隻狗都出事。（影片截圖）

雯雯指一星期內連環打擊實在心力交瘁。（影片截圖）