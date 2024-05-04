向太陳嵐滑倒斷大腿骨裂　媳婦第一時間關心獲拍片激讚︰沒白疼她

向華強太太陳嵐（向太）近年積極經營社交平台，做得有聲有色，引來不少網民關注。近日，她就更新微博大讚媳婦郭碧婷，對方知道她在浴室滑倒導致大腿骨斷裂的時候就第一時間作出關心，並帶着子女前往探往，令她大為感動直言：「我真的沒白疼她。」

向太腳部受傷，郭碧婷第一時間作出關心。（影片截圖）

日前向太更新微博透露自己在家中浴室跌倒，導致大腿骨斷裂需入院做手術，現正處於休養狀態中。而其媳婦郭碧婷在得知後就第一時間作出關心，她在最新上貼的影片中表示：「她也很心疼我，很關心我，馬上就帶着孫子孫女飛過來看我，希望我看到孫子孫女就很開心。」

向太表示沒有白疼郭碧婷。（影片截圖）

而事實上郭碧婷正忙於錄製內地綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》），在如此忙碌的狀態下，仍第一時間飛過來探望向太，果然是好媳婦。而對於她在節目中的表現，向太亦十分看好：「我看她唱歌蠻好的，就像她人一樣她是一股清流，你們不覺得嗎？我覺得她能夠堅持到底。」她還認為郭碧婷參加節目後最大的收穫就是瘦了，叫她好好享受比賽過程。

孫子孫女亦有探望向太。（影片截圖）

另外，向太還發文表示：「我真的沒白疼她（郭碧婷）呀！我們的關心與愛護都是相互的啊！希望他開心快樂的享受乘風錄錄製過程，交多點朋友吧！贏了最好，輸了也賺到了經驗。」