另一種藍劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《另一種藍》陸劇又名(Reblooming Blue)，有李昂作為編劇及執導，由宋茜、不老男神周渝民領銜主演的一套以為題材的電視劇。《另一種藍》是周渝民(仔仔) 繼2021年播出《逆局》電視劇後，相隔三年後的新作品，而今次更會首次與前f(x)成員宋茜(Victoria)合作。宋茜今年1月已經有一套《我們的翻譯官》播出，口碑十分不錯，到底今次《另一種藍》宋茜會與周渝民(仔仔) 擦出什麼火花？我們拭目以待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《另一種藍》｜電視劇劇情大綱

故事以以非物質文化遺產為背景，女主角陳小滿（宋茜 飾）多年來在寫字樓默默工作，對上級恭敬有加，表面上看似光鮮亮麗，實際上卻拿著微薄的薪水，最後還失業了。一開始籌集資金入股家族的瓷器企業無望，加上好友的離世，使她意識到生活的脆弱性，她決定暫時北漂，回家（景德鎮），專心學習家族的瓷器工藝，全心投入到瓷器製作的世界中。

在這個時候，陳小滿（宋茜飾）的上司柯岩（周渝民飾）在生意上經驗失敗，為了重新翻身，柯岩（周渝民飾）來到了景德鎮，希望找到投資界的重要人物幫忙。當陳小滿柯岩相遇時，她很快發現柯岩的真正目的，他只是為了自身的利益而故意接近她。然而，其實當這兩個人再次相遇時，他們的命運因瓷器而再度交錯。

在柯岩（周渝民飾）的啟發和激勵下，陳小滿（宋茜飾）開始創業。柯岩（周渝民飾）陪伴陳小滿共同面對各種困難和挑戰，也令陳小滿有足夠的勇氣，面對及克服家族企業中的利益衝突。也為瓷器製造業帶來創新發展。她敢於探索新的道路，打破傳統框架，並引領企業邁向更繁榮的未來。最後，在經歷了種種的困難及挑戰，二人也日久生情，開始了一段美好的愛情。

《另一種藍》播出時間｜最新追劇日曆

《另一種藍》一共有36集，每晚8時開始，由湖南衛視、芒果TV同步播出播放，會員由而非會員就由。"

电视剧另一种蓝@Weibo

《另一種藍》｜演員人物關係圖

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《另一種藍》｜電視劇演員

宋茜 飾 陳小滿

暫停北漂回家學習家族瓷器手藝，之後自己開始了創業的道路

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周渝民 飾 柯岩

在生意上經歷失敗的投資人

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劉敏濤 飾 許曼

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劉暢 飾 周雨劍