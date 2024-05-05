晚吹︱台灣直立板女教練憑顏值挑選　身材火辣自爆多人撩

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》日前播出第16集，由ERROR肥仔（梁業）和何啟華（DeeGor）共同主持，本集邀請來自台灣、擔任直立板教練的翔翔作客。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自台灣、擔任直立板教練的翔翔作客。（節目截圖）

翔翔在節目中透露從事直立板教練之前的工作是上班族，職業與科技業有關。談到為什麼會轉行，她說：「因為疫情！疫情工作氛圍都變得沉悶，好想要出去跑，解封之後我冇辦法再坐返喺辦公室。」

至於現時工作，她表示：「主要帶團去龜山島。」她續指因為季節的關係，只有五月至九月在當地工作。被問到所屬公司的教練是否都是女性，她大方回答：「我哋嘅教練都係女仔，另外教練都好靚女，主要係睇顏值揀嘅。」

翔翔現時工作主要帶團去龜山島。（節目截圖）

翔翔透露公司的教練都是女生，主要是看顏值選的。（節目截圖）

講到經營IG方面，現階段擁有20萬追蹤者，她表示：「香港嘅朋友都可以嚟，我有15%嘅粉絲都係來自香港，一開始有啲爬山嘅討論區轉發我嘅相。」她笑言：「我喺香港都好多人撩我傾偈，其他國家都冇咁多。」

被問到曾經有否收過「包養」之類的訊息，或者有網民發送不雅照，她坦言：「有好多，唔同形狀都有睇過。」她續指不會回覆網民騷擾的訊息。其實翔翔私底下是一位KOL網紅，經常會接‪商業廣告，此外還熱愛穿上火辣比堅尼裝束大騷身材，露出迷人的纖腰，以及低胸的裝扮，大派福利給粉絲，相當有誠意！

翔翔表示IG有15%嘅粉絲都係來自香港。（節目截圖）