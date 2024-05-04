Renee李蔓瑩回應網民「係咪鍾意男人」疑問　男女均可睇呢個條件

「網絡女神」Renee李蔓瑩與同性密友Joe的戀情近日受到關注及討論。二人拍拖已有一段時間而且關係穩定，可是日前Joe就突然在IG上寫道：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低b」，不久之後更將之刪除。今日（04/05）Renee李蔓瑩出post澄清，表示與同性密友Joe早前已分開，當中也沒有涉及第三者，甚至Joe所說的「有老婆都介入人哋嘅感情」也不是指她。



Renee李蔓瑩與同性密友Joe。（網上圖片）

Renee李蔓瑩接受《香港01》訪問時澄清，前同性密友在IG Story所指的也不是她，而只是另有其人。她說：「佢話其實係講緊一個共同朋友，跟住佢show畀我睇啲message，其實係講緊一個friend，一個同有婦之夫嘅人一齊，而嗰個人都識阿Joe，所以仍先po嗰段嘢。」

同性密友Joe在IG po Story疑爆Renee李蔓瑩搭上有婦之夫，原來全世界都誤會晒。（網上圖片）

Renee李蔓瑩。（IG @reneebobo）

Renee也表示，一開始見到這一個IG Story時，她並沒有意會到網民會誤會，因為她深知Joe所說的並不是她。可是事件經網民及傳媒發酵後，她才意會到需要作出澄清。她說：「都有嚇親，因為唔知點解大家咁都諗到，第二就係覺得會影響好多人，所以同Joe商量之後都決定出個聲明，因為連佢朋友都影響到，令佢好驚。」

Renee李蔓瑩。（IG @reneebobo）

問及Renee和Joe為何分手，她也回答：「始終都係兩個人嘅事，同埋佢係圈外人都唔想麻煩到佢。我只可以講我哋係和平分開，我哋都係keep住傾偈嘅，到而家都係好和平好友好嘅關係。」

李蔓瑩。（IG @reneebobo）

有報道早前指出，Renee與「人夫」婚外情的男主角就是駱振偉，Renee就回答：「佢都好無奈，但係呢件事發生嘅時候，我都有即刻搵佢。佢除咗無奈就係覺得無辜囉。」Renee續指，其實她與駱振偉的太太也是認識的，並不存在網民討論或報道中所寫的婚外情關係。

Renee酒店Staycation換水着大騷美好身段。（IG/@reneebobo）

這一單「花生」新聞當中，網民最為關心的並不是她是不是駱振偉的第三者，也不是中間是否有誤會，而只在於「Renee係唔係鍾意返男人」。對此，Renee就有點無奈，解釋說：「之前喺田蕊妮節目講過，兩個人相處先係最緊要，唔係好着重同性定異性，所以我都唔知大家點睇我同同性定異性。」記者再追問「係咪即刻會鍾意男人？」Renee就直言：「真係冇分男女㗎，咁樣大家係咪覺得好差？事實上異性同同性我都得，因為相處先係最緊要，唔係個性別，OK？OK？！最後補多句，我仲係好支持LGBTQ，絕對唔會因為呢件事就唔支持。」