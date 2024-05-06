生活在別處的我劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《生活在別處的我》陸劇，有鄒佳妮作為編劇，韓青為執導，由鍾楚曦、劉學義領銜主演的一套以都市平行時空感情為題材的電視劇。故事講述女主角夏果面對人生交叉點，一邊是穩定安日的家庭生活，另一邊是追求夢想前往上海工作的生活，在不同時空的夏果經歷不同的人生。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《生活在別處的我》｜劇情大綱

夏果（鐘楚曦飾）和郁見（劉學義飾）是在家鄉樂山長大的青梅竹馬，在那裡過著幸福而簡單的生活。然而，夏果無意間獲得了一個去上海工作的機會，這讓她陷入了兩難的選擇：是放棄前途，守護家人；還是離開家鄉，去上海追尋夢想？

選擇一:留在樂山

夏果和鬱見選擇留在家鄉，享受著寧靜安逸的生活，結婚生子，擁有圓滿家庭。但是，就要面對婚姻生活中的種種挑戰，包括柴米油鹽等不同的瑣碎事，婆媳糾紛，與鬱見關係不和等等。還有機會要面對鬱見師妹溫雅的出現而帶來的婚姻裂痕。

生活在别处的我官微@Weibo

選擇二:去上海工作

夏果選擇前往繁華的大都市上海，展開她的事業，而這也讓她與鬱見面臨異地戀所帶來的各種問題。二人的價值觀也因此產生差異。在上海，夏果遇見了上司薛宇明（林雨申飾），他十分優秀，工作能力十分強。白天，他們是工作上最好的拍檔，在晚上，他們是戀人。但是，他們的關係卻不能公開，這令夏果十分苦惱。

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「親愛的另一個我，找到幸福了嗎？」哪一個才是通往“不平凡一點點”的道路？

《生活在別處的我》播出時間｜最新追劇日曆

《生活在別處的我》一共有24集，由騰訊視頻播放，5月6至9日每晚更新2集，之後每晚更新一集。

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《生活在別處的我》｜演員人物關係圖

未更新。

《生活在別處的我》｜演員

鍾楚曦 飾 夏果

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劉學義 飾 鬱見

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林雨申 飾 薛宇明

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姚弛 飾 艾倫