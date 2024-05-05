64歲張天愛近照激罕曝光　曾有4段婚姻感激林青霞養大女兒邢嘉倩

現年64歲的名媛張天愛於80年代參演過不少電影，同時一是時裝設計師兼舞蹈家。她張天愛有過4段婚姻，與曾林青霞老公邢李源結婚，婚後育有一女邢嘉倩。近年甚少提及感情事，低調生活，日前為好友鄭紹康慶祝生日近照曝光，依然貴氣十足。

張天愛9歲成為亞洲第一個進入英國皇家芭蕾舞學院女孩。（VCG）

其後成為設計師及從事藝術搞手，多才多藝。（VCG）

有天下第一關之稱的鄭紹康昨日（4日）在Instagram上載了好友張天愛為他慶祝生日的照片，久未露面的張天愛依然高貴大方。有網民大讚張天愛凍齡，外貌及身材保養得宜，跟多年前沒有分別。

張天愛近照曝光，貴氣依然。（IG圖片）

出身於名門望族的張天愛，父親為香港市政局第一位華人主席張有興，她9歲成為亞洲第一人考入英國皇家芭蕾舞學院的女孩，更在校園內擁有個人雕像。其後參演過電影，更成為實際是及從事藝術行業，多才多藝。張天愛有四段短暫婚姻，與第一任丈夫Anthony離婚後，張天愛和邢李㷧展開童話式婚姻，婚後二人育有下一女邢嘉倩，可惜兩人最後因性格不合而分開。

張天愛和邢李㷧展開童話式婚姻，婚後二人育有下一女邢嘉倩，可惜兩人最後因性格不合而分開。（VCG）

張天愛與林青霞關係非常好。（VCG）

張天愛曾多次公開感謝林青霞為她養大女兒，更大讚對方是百分之百的好女人。（VCG）

其後邢李㷧與林青霞再婚，張天愛曾多次公開感謝林青霞為她養大女兒，更大讚林青霞是百分之百的好女人，兩人不存在情敵關係，對前夫及其女兒都非常好。另外，邢嘉倩亦公開大讚林青霞是最好的繼母，張天愛亦感激林青霞給女兒溫暖的家。之後張天愛與資深大律師胡漢清結婚，離婚後再戀上第四任丈夫羅素，雖然最後四段婚姻都失敗，但張天愛坦言「合則來，不合則去」而且從沒有後悔。