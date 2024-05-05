張家朗花劍世界盃出局竟被網民批評　何啟華不齒發聲：咁都要鞭

「劍神」張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗昨日在男子花劍世界盃團體賽過關斬將，成功以45：41擊敗意大利奪冠，首次站上世界盃團體冠軍頒獎台，香港人無不為他們喝彩。不過在前一日的個人賽，香港代表則無緣獎牌，「世界第七」張家朗對於落敗亦一度失望落淚。

花劍港隊張家朗、蔡俊彥、梁千雨、李逸朗，歷來首次站上世界盃團體冠軍頒獎台。！（趙子晉攝）

張家朗自從前年取得奧運金牌後，獲不少廣告商青睞，參與時裝、港鐵、信用卡等廣告拍攝，但亦冇對運動員工作怠惰。不過日前他落敗後，竟有網民說：「咪拍咁多廣告，專心練劍吧。」

張家朗日前在個人賽落敗並落淚，令人心痛。（夏家朗攝）

張家朗奪得奧運金牌後，獲不少廣告商青睞。（IG@cheungkalonggggg）

ERROR成員何啟華（Dee哥）就對此睇唔過眼，截圖對方留言，並出Post說：「張家朗流淚出局，人哋之前奧運金牌都拎埋，香港嘅驕傲，輸贏乃兵家常事，更何況運動員壽命短暫，咁都要鞭？究竟係乜嘢心態？仲要有人like，我覺得佢慘，係咪我有問題？定係留言嗰個？真係知道佢冇專心練劍？😶」

何啟華不齒張家朗被批評，在社交平台發聲。（資料圖片）

何啟華問網民為何要「鞭」張家朗，難以理解其心態。（Threads@deegor_hkwa）

貼文獲過萬人讚好，Edan用幽默方式表示：「唔好嬲，我識佢，佢就係張家朗把劍，體諒下。」游學修則說：「華，唔好咁上心。」李綺雯說：「唔知以為佢出糧」其他網民亦認同Dee哥，說：「唔拍廣告邊個養佢？香港做運動員慘過食屎」、「 世界上邊個頂級運動員冇廣告？C朗、LBJ、Messi、Tiger個個都賣廣告，但網民就只眼紅『自己人』賣廣告」也有人補充：「其實香港體院運動員不可私下接廣告的，全部都要體院批核。大原則不可影響原有訓練及運動員形象。那些覺得人地拍廣告就唔練劍的人只顯得自已無知。完」