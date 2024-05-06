鬼故｜東堤小築被稱「燒炭勝地」　曾有人被鬼上身，電視自動開關

香港人的度假勝地有台灣、泰國、印尼、日本等，但對於80，90後一代來說，星期六、日三五成群的度假勝地就必定會是長洲。講起長洲，大家又會聯想到什麼？是搶包山，是芒果糯米糍，長洲大魚蛋，還是張保洞？但也不要錯過另類著名景點，因「燒炭自殺勝地」而有名的東堤小築...



東堤小築發生一宗謀殺案。（資料圖片）

東堤小築為一群建在長洲東面海灘透的平房式物業，因這些物業多以短期出租形式租給遊客，所以亦成為了一些前往長洲度假人士的選擇。據一些網上資料記錄，東堤小築的前身為一塊塊海鹽田地，再前身為亂葬崗。

有一些風水學說指出，「海水曬而成鹽，鹹至無比」，正所謂「無鹹不成歡，是故鹽田變了炮房」，而又因為東堤小築的前前身是亂葬崗的關係，這個地方就變成了燒炭殉情地，巧合之中又有「冥冥之中自有安排」的味道。

東堤小築。（網上圖片）

網上流傳着這麼一則故事，一名移民外國的老長洲（指舊時住在長洲的人）回港與故事作者的母親飯叙，席間聊起了舊時的生活。這名老長洲表示，曾在現時東堤小築的位置割柴草回家打算燒水煮飯，但就無意中發現沙泥下埋了有一條條人骨，於是他又另找地點割柴草，怎料又發現另一堆人骨，也有故事指，東堤小築舊時為木屋/鐵皮屋區，70年代曾發生過大火。當然，舊時的事多數是口耳相傳，並不一定就是真確的。

行行吓見到人骨的話，都幾恐怖。（《怨泊》電影劇照）

講完東堤小築，就要講當中的靈異故事。90年代起東堤小築相繼傳出情侶燒炭或者兇殺案，而恐怖靈異事亦自然不徑而走。不少曾入住某幾個單位的人都曾表示，踏入房間單位一刻，不自在，不舒服的感覺就會傳遍全身，就如恐怖故事一樣，陰陰濕濕，鼻腔中充滿了一陣發霉，酸臭的腐敗味道。可是，隔了一會後，身體又會自然習慣了這一種不適感。

曾有網民在網上分享入住東堤小築的經歷，有人曾指被鬼上身，有人表示曾看見過白影在房內閃現，也有人經歷過半夜電視自動開關再轉台，床尾有白影、有靈體在天花板消失，更有人試過睡夢感到有「人」摸他的臉頰，驚醒後清晰地見到有個白色人影消失於天花板中。

長洲傳統餅店。（資料圖片）

亦有一大朋友在單位通宵打麻將，但不知怎的，麻將少了一隻。正當他們不歡而散之際，其中一個人發現那一隻失蹤了的麻將牌出現在他的被窩中，嚇得那一班人「背脊出晒冷汗」。當然，好一些人也會發現夜半時分經常會被拍門，又或是燒烤時發現少了幾隻雞翼或腸仔。