Anson Lo下月搞MIRO見面會兼告別九展：有好多回憶喺裡面

Anson Lo透露家中有唔少Duffy 同LinaBell公仔。（梁碧玲攝）

Anson Lo（盧瀚霆）今日(5日)到沙田出席活動，大批神徒迫爆商場4層。Anson Lo與Duffy及LinaBell擺出不同甫士讓大家拍照，十分興奮，他接受訪問時透露小時候不時與家人到迪士尼玩，更會買fast pass玩盡所有遊戲。

Anson Lo離場前，巡場一圈同大家打招呼。（梁碧玲攝）

早前由新加坡返港，Anson Lo表示由於家人外遊，所以要自己煮宵食，但最終「走數」，問到幾時先會先到成品，他說：「我要整裝待發，因為大家要求我煮九大簋，好大壓力。（最叻煮咩？杯麵？）我係唔鍾意煮杯麵，但應該無人唔拿手，但煮杯麵都好有學問，水位要剛剛好。」提到之前想拍嘅煮嘢食Vlog，Anson Lo表示仍在度期，問到會唔會再煎冬瓜，他表示值得考慮。

一講到宵夜⋯⋯（梁碧玲攝）

提到呂爵安(Edan)把姜濤扯鼻鼾的影片擺上網，更公開MIRROR鼻鼾三甲排名，Anson Lo直認自己的鼻鼾聲量應是全隊第一名，他坦言鼻感敏很嚴重，又有鼻水，要用噴鼻藥物去舒緩情況，又表示Edan應該有片在手。「不過應該姜濤好睇啲，大家應該無興趣聽鼻鼾。」

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MIRROR將在6月舉行MIRO見面祭，選址九展，由於九展將營運到六月底，Anson Lo表示九展對MIRROR來說是個很有意義的地方。「其實係九展帶我哋出嚟，好多嘢都喺九展發生，見面會、迷你演唱會，同埋九展有一個專門放fans禮物嘅房，有好多回憶喺裡面。」他表示會定時返去禮物房清倉。