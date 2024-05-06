婁峻碩求婚前曾擔心粉絲「脫飯」　望與Tyson合作廣東歌｜專訪

五堅情成員婁峻碩（SHOU）將在6.22在港舉行個人演唱會，早前他來港宣傳新碟《RISE》時 ，提到堅持出碟嘅原因，主要是想同大家見面。「推出實體專輯是因為想大家都能夠收藏，所以也做了一些適合收藏的小卡。」

面對負評，婁峻碩表示以平常心面對，亦會睇晒所有評論，因為當中有好有壞。（梁碧玲攝）

婁峻碩去年與Tyson Yoshi推出《Just Break Up》，他坦言想盡快再合作而且係唱廣東歌，但由於自己所學到嘅廣東話偏向粗口居多，所以如果真係要出歌的話，仲需要少少時間，到底婁峻碩嘅廣東話粗口程度係咩等級呢？佢即場示範咗幾句 ，又真係幾標準。講到Tyson，除咗音樂之外，婁峻碩亦曾與對方一齊健身。「有一次我們10點要工作，他約我7點去健身，但他9點才到 ，之後他再約我都不去了，他因為前天晚上工作到太晚。」

新碟附送限定小卡，共五款只送不賣。（梁碧玲攝）

婁峻碩不時在台上騷肌，不過佢話因為發現就算點練都比唔過Tyson，所以開始有少少放過自己，問到經常騷肌，未婚妻凡凡有咩反應，他說：「她很開心，有次演唱會我在台上脫衣服，她在台下尖叫，變得很興奮，可能太喜歡我被看吧？哈。」婁峻碩興凡凡拍拖7年 ，去年求婚成功，他坦言曾擔心粉絲會脫飯。「後來又覺得人生那麼長，不可能一直藏，遲早會知道。後來發現粉絲還變多，廣告也多了。」