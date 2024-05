蘇韻姿離巢後去向公開　變做心如老師：𠵱家係Perfect嘅Timing

蘇韻姿(Andrea)憑TVB處境劇《愛.回家之開心速遞》中熊心如「紅衫魚」一角而入屋,曾於《愛.回家》中飾演老師的她最近原來真的成為老師。蘇韻姿最近加盟了謝東閔和吳業坤的音樂學院,開設音樂劇兒童歌唱班,並會以全英文授課。

真.心如老師。(ig@andreaso_)

蘇韻姿離巢TVB後有新動向。(ig@andreaso_)

蘇韻姿亦不時在社交平台分享靚相及生活,她早前於叮叮留影並於社交平台分享靚靚夜景相,並寫道:「 Ding ding My favourite mode of transport in hk, I love the slow pace, the mild breeze and the easiness of life as you watch the lights go by…」趙璧渝大讚:「Gorgeous ✨✨」杜以辰大派心心眼:「😍😍😍」

蘇韻姿轉投教育界。(ig@andreaso_)

蘇韻姿加盟謝東閔和吳業坤的音樂學院。(ig@andreaso_)

蘇韻姿即將教授暑期音樂劇兒童歌唱班,她說:「係一個短暫嘅課程,之前都有試過幫小朋友補習、教小朋友唱英文歌,本身都好鍾意小朋友。」她笑言:「心如現實又可以做一個老師,幾得意嘅體驗。」離開TVB後,蘇韻姿有很多新嘗試,「可能之前拍攝時間唔穩定,唔容許我可以做到呢啲嘢,始終教小朋友,每日要有穩定嘅時間,我想認真對待,唔想因為拍嘢而影響教班嘅進度。𠵱家係Perfect嘅Timing,本身好想做呢樣嘢,亦都鍾意同小朋友相處,𠵱家就可以嘗試。」

蘇韻姿晒長腿。(ig@andreaso_)

蘇韻姿向多方面發展。(ig@andreaso_)

她又謂:「教育方面係有興趣嘅,本身都有幫人補習過,嚟緊都有傾緊唔同嘅合作,稍後再宣布畀大家。演藝方面亦有其他嘗試,例如直播工作同拍攝工作,可以喺唔同嘅位有新嘗試同發展,呢種彈性都係我想追求嘅事。希望我喺唔同嘅範疇發展會愈嚟愈好,亦希望大家見到我喺唔同嘅位置都可以做到發光發亮。」

蘇韻姿的大露背造型。(ig@andreaso_)