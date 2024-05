湯洛雯27歲混血靚仔表弟　學揸飛機Cool魔上身徵乘客翱翔天際

靚湯湯洛雯出身於演藝家族,妹是IG女神及KOL,還有堂弟湯君耀及湯君慈都早已踏入娛樂圈,曾參與電影拍攝。現年27歲的表弟Daniel李子熙亦在早2年簽約入行,而且相當好學,近日正學習駕駛飛機衝上雲宵猶如captain cool一樣有型有款。



湯洛雯家族顏值本高,除了妹妹湯樂瑤,堂弟湯君耀及湯君慈,表弟Daniel李子熙都相繼入行。(IG:@roxannetong)

湯洛雯馬國明去年舉行婚禮,表弟Daniel李子熙都當然有出席。(IG:@roxannetong)

Daniel畢業於香港公開大學(現名香港都會大學),擁有180cm高䠷身材,再加上其擁有16分之一千里達的混血血統,五官精緻非常帥氣。2021年曾經亮相節目《男神廚房》,憑著帥氣外表和陽光笑容獲讚前途無限。

李子熙2021年曾經亮相節目《男神廚房》。

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。(IG:@mr.hdlee)

近日Daniel分享,遠赴澳洲學習駕駛小型飛機片段,仔細作起飛前準備,親自駕駛小型飛機翱翔天際,認真模樣相當帥氣。Daniel留言:「People laugh at me i don't drive, I laugh at them they don't fly :) What a long journey, tough but really worth it. Now, who wants to be my passenger?」邀請大家做他的乘客。

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙澄清仲未考到飛機師牌。(IG:@mr.hdlee)

湯洛雯表弟李子熙澄清仲未考到飛機師牌。(IG:@mr.hdlee)