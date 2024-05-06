湯洛雯27歲混血靚仔表弟　學揸飛機Cool魔上身徵乘客翱翔天際

靚湯湯洛雯出身於演藝家族，妹是IG女神及KOL，還有堂弟湯君耀及湯君慈都早已踏入娛樂圈，曾參與電影拍攝。現年27歲的表弟Daniel李子熙亦在早2年簽約入行，而且相當好學，近日正學習駕駛飛機衝上雲宵猶如captain cool一樣有型有款。



湯洛雯家族顏值本高，除了妹妹湯樂瑤，堂弟湯君耀及湯君慈，表弟Daniel李子熙都相繼入行。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明去年舉行婚禮，表弟Daniel李子熙都當然有出席。（IG：@roxannetong）

Daniel畢業於香港公開大學（現名香港都會大學），擁有180cm高䠷身材，再加上其擁有16分之一千里達的混血血統，五官精緻非常帥氣。2021年曾經亮相節目《男神廚房》，憑著帥氣外表和陽光笑容獲讚前途無限。

李子熙2021年曾經亮相節目《男神廚房》。

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙外型陽光帥氣。（IG：@mr.hdlee）

近日Daniel分享，遠赴澳洲學習駕駛小型飛機片段，仔細作起飛前準備，親自駕駛小型飛機翱翔天際，認真模樣相當帥氣。Daniel留言：「People laugh at me i don't drive, I laugh at them they don't fly :) What a long journey, tough but really worth it. Now, who wants to be my passenger?」邀請大家做他的乘客。

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙近日學揸飛機。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙澄清仲未考到飛機師牌。（IG：@mr.hdlee）

湯洛雯表弟李子熙澄清仲未考到飛機師牌。（IG：@mr.hdlee）